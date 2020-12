Il Vicentino è “zona bianca” da stanotte. Abbondante nevicata in corso (FOTOGALLERY)

Da zona rossa a zona arancione ma il colore che domina oggi è decisamente il bianco, il tutto in una manciata di ore appena dalla sera di domenica all’alba dell’ultimo lunedì del 2020. La prevista nevicata sul Veneto e sul Vicentino ha preso forma nel corso della notte e in maniera già copiosa, viste le condizioni meteo favorevoli (vedi le previsioni di Davide Deganello al link) alla discesa dei cristalli dal cielo, che attecchiscono al terreno e così sarà tendenzialmente fino a tarda mattinata per buona parte della provincia, area nord in particolare, dove in pianura si registrano già 15-20 centimetri di neve.

Mezzi spazzaneve spargisale e ghiaia in azione dalle 3 di stanotte in alcuni comuni – tra cui il capoluogo – e dalle prime luci del giorno su tutta la provincia, in contemporanea alle immancabili polemiche affidati ai social sullo stato non ideale delle strade coperte dalla coltre bianca. Dalla “salatura preventiva” si è passati da stamattina alla pulizia della rete viaria principale.

Attivati i piani neve in tutte le città del Vicentino, con il capoluogo alle prese per ora con una manciata di centimetri di strato superficiale, al pari dell’Ovest Vicentino (alle ore 8.30 di stamattina). Nella cintura urbana del capoluogo il Comune di Vicenza ha istituito un numero verde per l’emergenza neve: 0444.955660.La fascia pedemontana tra Bassano e Altovicentino registra invece in media già 15 centimetri allo stesso orario indicativo, salendo sull’Altopiano dei 7 Comuni 30-40 centimetri secondo le rilevazioni (non ufficiali) dei nostri lettori. Sul Veneto rimane attivo lo stato di attenzione per il vento e la neve.

Ecco alcune immagini dalla provincia:

A Valli del Pasubio già sforata “quota” ampiamente quota 20 cm