Focus neve 28-29 dicembre

ANALISI GENERALE

Dopo un periodo mite durato 2 settimane dove abbiamo visto la nostra provincia “dominata” dall’alta pressione con temperature costantemente oltre le medie (anche di alcuni gradi), a Natale è arrivata la svolta invernale. Un fronte freddo perturbato seguito da correnti relativamente fredde nord Europee ha fatto scendere sensibilmente la colonnina del mercurio, tanto che stamane in alcune zone di pianura si sono toccati i -3/-4°C.

Dopo due belle giornate serene e fredde siamo in procinto di vivere una delle più belle nevicate dell’ultimo decennio a bassa quota. Per alcune aree di pianura potrebbe essere la nevicata con maggiore accumulo degli ultimi 7-10 anni.

E’ infatti in arrivo una decisa perturbazione nord atlantica a partire dalla tarda serata/nottata. Lo scorrimento di una massa d’aria più mite e umida sul freddo “cuscino padano” darà luogo a nevicate copiose in pianura per diverse ore.

focus neve 28-12-20 1 di 1

NEL DETTAGLIO SUL VICENTINO

Lunedì 28 dicembre

Ore 0.00 / 2.00 = da mezzanotte arriveranno le prime deboli fioccate sul vicentino occidentale (a tutte le quote), prima sui monti e poi successivamente anche in pianura. Verso le 2.00 tutto il vicentino sarà sotto la neve, ad eccezion fatta delle zone più meridionali.

Ore 2.00 / 6.00 = Si entrerà nel vivo del peggioramento, l’aumento dell’intensità delle precipitazioni farà scendere lo zero termico fino a 100m sul livello del mare, questo farà si che la neve sarà asciutta anche in pianura coprendo velocemente tutte le superfici. In alcune aree infatti si toccheranno i -0.5°C. In questa fase tutta la provincia sarà sotto la nevicata.

Ore 6.00 / 10.00 = il momento più intenso del peggioramento. Anche se lo zero termico sarà in lento ma graduale aumento per correnti più miti da sud ovest, l’intensità della nevicata manterrà una colonna d’aria a tutte le quote ancora ideale per la caduta di neve in pianura. I centimetri di neve aumenteranno velocemente soprattutto sul capoluogo e tutta la fascia centro occidentale della pianura vicentina.

Ore 10.00 / 12.00 = gradualmente l’intensità delle precipitazioni sarà in diminuzione, la neve potrebbe trasformarsi in debole pioggia a sud dei colli berici e sul bassanese. Mentre continuerà fino ad esaurimento dei fenomeni a nord di Vicenza.

focus neve 28-12-20 2 1 di 1



Ore 12.00 / 13.00 = fine delle precipitazioni su tutto il territorio.

Ore 14.00 / 17.00 = schiarite e gelate diffuse dopo il tramonto.

ACCUMULI NEVOSI IN PIANURA

2-6 cm : a sud dei Colli Berici.

6 -11 cm : Bassanese, pianura orientale.

11-15 cm : a est di Thiene fino a Marostica, da Vicenza verso nord fino a Isola Vicentina e la zona tra Arzignano a Montecchio Maggiore.

15-23 cm : triangolo Malo-Schio-Thiene, bassa Valle dell’Agno e Val Chiampo

MARTEDI’

Un nuovo debole impulso perturbato porterà fenomeni su medio/alto vicentino già nella prima mattinata con fioccate fino in pianura. Neve che continuerà cadere fin le ore 9.00/10.00 dopo di che la quota si alzerà sui 400/500m. Fenomeni in esaurimento nella seconda parte della giornata. Cadranno altri 5-15cm sopra i 400m. Una spolverata su alta pianura.