Nuovo infortunio sulla falesia di Lumignano. Problemi ad un arto per il climber soccorso

Un vicentino di 35 anni, residente a Brendola, si è procurato oggi pomeriggio un grave infortunio ad un arto in seguito ad una caduta nel corso di un arrampicata sulla falesia di Lumignano, nel Bassovicentino. L’uomo, climber esperto che si trovava in compagnia di altri amici con la passione per le pareti da scalare, stava affrontando il settore Vomere al momento dell’incidente.

L’allarme è scattato quindi intorno alle 15.30 alla centrale del 118 berica, che ha subito contattato il Soccorso Alpino di Padova, competente per l’area dei Colli Berici, che ha inviato un team di esperti attrezzati per il recupero del 35enne infortunato. Sembra si trovasse sul primo tiro quando per un mancato appiglio è “precipitato” a valle, per fortuna trattenuto dalle corde di scurezza, sbattendo però violentemente i piedi sulla parete.

Calato alla base dai compagni, l’uomo è stato raggiunto da sei soccorritori, tra i quali un’infermiera, che gli hanno prestato le prime cure. Imbarellato, è stato poi trasportato lungo il ripido sentiero fino alla piazza del paese, dove è stato affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Vicenza