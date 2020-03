Report Veneto su diffusione del contagio: quasi 2 mila i casi. 119 i guariti, 52 vittime

In attesa di controprove sulle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 cresce di 342 unità il numero dei cittadini del Veneto ufficialmente inseriti nella lista dei contagiati dal virus asiatico. Ma rimane in termini percentuali in linea con il dato – sempre sulle 24 ore – rispetto al precedente: +21%. I casi totali (in regione) di positività salgono quindi a 1.937, rispetto ai 1595 di venerdì mattina. Rispetto al report dell’alba di ieri, sono 10 le nuove vittime registrate con il concorso del Coronavirus, di cui due nel corso della notte, aggiornando a 52 il computo delle vittime, a partire dal primo decesso del 21/2. Nel Vicentino sono ora 164 le persone con test che hanno dato esito positivo.

Riguardo ai dati cruciali, quelli che riguardano i ricoveri nei reparti salvavita di terapia intensiva nei vari ospedali del Veneto, a sabato mattina sono 119 i pazienti assistiti nella ventilazione, in gravi condizioni (107 le persone guarite). Di questi 14 sono affidati alle cuore dei medici e infermieri specializzati dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Nei poli di Bassano e Santorso che fanno capo all’Ulss 7 Pedemontana un caso di ricovero recente nei locali di rianimazione (al San Bassiano), a cui si aggiungono 17 ricoverati (5 al S. Bassiano, 11 in Alto Vicentino). Il numero dei dimessi e quindi sulla via guarigione sale a 13 complessivamente nella nostra provincia, rimangono fortunatamente fermi a 2 i decessi, con unica vittima vicentina una donna anziana dell’Ovest Vicentino (di 84 anni).