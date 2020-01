Rimane in coma il giovane calciatore colpito da un ictus venerdì scorso. Il tifo per Mirko

I medici specialisti del S. Bortolo sono riusciti a stabilizzare le condizioni di salute, per quanto critiche come noto, di Mirko Pelizzer. Le importanti 48 ore successive al dramma avvenuto venerdì sera a campo sintetico di via Gagliardotti a Vicenza sono trascorse, nel reparto di rianimazione, dopo la lotta contro il tempo per arrestare l’emorragia e tenere appesa a un filo la giovane vita del calciatore. Il 25enne è tesserato dall’estate scorsa per il club del capoluogo Telemar S. Paolo Ariston. Originario di Bolzano Vicentino dove è cresciuto e residente con la famiglia a Gazzo Padovano, lavora come magazziniere in una ditta della zona.

Ai genitori e ai fratelli l’èquipe medica dell’ospedale di Vicenza hanno comunicato nel dettaglio i danni legati al malore accusato dal 25enne e possibili prospettive in base alle risposte del decorso dopo il delicatissimo intervento neurochirurgico d’urgenza. Il ragazzo permane in stato di coma, in una camera del reparto di rianimazione a monitoraggio costante. L’emorragia cerebrale si è estesa in pochi minuti venerdì sera, causata da fattori congeniti. Solo la tempestività dei soccorsi ha permesso di farlo arrivare in vita in ospedale e tentare il tutto per tutto. Impossibile prevederla, ed è certo che non potesse essere in alcun modo legata all’attività fisica che Mirko aveva intrapreso nel corso di uno degli allenamenti consueti con la sua squadra di calcio.

I compagni di squadra, in processione per tutto il week end al di fuori delle stanze d’ospedale dove Mirko Pelizzer lotta per la vita attimo dopo attimo, pregano insieme ai familiari e ai collaboratori della società sportiva che li ha riuniti in questa stagione nel divertimento e nel coltivare la stessa passione per il pallone. Dietro a loro, il tifo silenzioso di tutto il mondo del pallone vicentino, che da più parti ha espresso un pensiero la propria vicinanza per questi drammatici eventi.

“Forza Mirko! Continua a lottare”. Con questo incitamento si chiude l’aggiornamento delle condizioni del giocatore nel gruppo Facebook della squadra.