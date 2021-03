Scoppia una gomma e il furgone prende fuoco. Momenti di paura sull’A31 Valdastico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ andato completamento distrutto l’autocarro che trasportava tessuti, su cui sono i vigili del fuoco sono intervenuti stamattina lungo l’autostrada A31 Valdastico, in carreggiata sud. Ma, almeno, non si registrano persone ferite, visto che l’unico occupante l’abitacolo di guida è uscito indenne dall’incendio che ha devastato il mezzo che guidava, carico di rotoli di tessuto.

Anche la merce per la quasi totalità è destinata al macero, aggiungendo altri danni a quelli al veicolo, per qualche decina di migliaia di stoffe sparsi sull’asfalto della via autostradale, all’altezza di Ospedaletto, frazione di Vicenza.

L’episodio si è verificato a metà mattinata, intorno alle 10.30, quando l’autista alla guida del furgone è rimasto vittima di un guasto, o meglio, dello scoppio di uno pneumatico. Da qui la manovra immediata per accostare in corsia d’emergenza, cercando la piazzola di sosta ma si trovava ormai in prossimità dello svincolo di raccordo tra la Valdastico e l’A4 Milano Venezia. Mentre era ancora in marcia sarebbero divampate le prime fiamme, costringendolo ad abbandonare l’autocarro con cassone e saltare fuori dall’abitacolo.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori hanno spento con la schiuma il furgone completamente avvolto dalle fiamme, e di fatti ridottosi poi a un ammasso di ferraglia e rottami. Il traffico autostradale durante i soccorsi è stato canalizzato su una corsia, provocando un rallentamento al flusso ordinario ma non la temuta paralisi del tratto a pedaggio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del capoluogo berico che hanno lavorato sodo per il ripristino delle condizioni di sicurezza (dopo aver spento il rogo pericoloso), anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada di Vicenza. Solo intorno alle 13 la situazione è tornata alla normalità.