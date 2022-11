Mondiali Qatar, Orsato all’esame in lingua spagnola: arbitrerà Argentina-Messico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da una parte Messi (e compagni), dall’altra il Messico. In mezzo Daniele Orsato di Recoaro Terme, designato per lo scontro panamericano tra Argentina e Messico appunto. Ieri pomeriggio la Fifa ha pubblicato la griglia dei direttori di gara per gli incontri completi del 2° turno dei Campionati del Mondo in corso in Qatar, con il quartetto di arbitri pronto a scendere in campo coadiuvati in sala Var da altrettanti fischietti davanti ai monitor.

Ad assistere il 47enne della sezione di Schio, che festeggiato l’altro ieri il compleanno in Asia insieme ai colleghi, la coppia di assistenti connazionali composta da Carbone-Giallatini e nella sala review dagli esperti Irrati e Valeri.

Per Orsato, unico arbitro italiano chiamato ai Mondiali, si tratta delle seconda designazione al Mondiale, dopo l’onore concessogli di aprire la kermesse con l‘incontro inaugurale tra il Paese ospitante Qatar e l’Ecuador, concluso con vittoria dei sudamericani (punteggio 0-2). Ora lo attende un match internazionale ancora più delicato, al cospetto di un’Argentina tra le favorite alla vittoria del Mondiale di Qatar che non può più permettersi errori a pena di rischiare la clamorosa uscita ai gironi dopo il ko con l’Arabia Saudita (per 1-2).

Su un altro piano, lo stesso vale per il vicentino, che punta a inanellare prove personali senza macchia per proseguire la sua prime (e ultima) partecipazione alla rassegna iridata, puntando dritto alle fasi finali a eliminazione diretta. E, magari, complice l’assenza della Nazionale italiana, al sogno finalissima.