Silenzio da giorni dalla casa di contrada di un 70enne. Trovato morto dai pompieri

Telefono che suona a vuoto da un paio di giorni, e un luogo di residenza isolato tra le contrade nelle vicinanze di Malga Zolle sopra Arsiero non accessibile facilmente. E’ qui che martedì pomeriggio è stato trovato senza vita il corpo di un pensionato, dopo l’invio dei vigili del fuoco allertati in seguito alla segnalazione di un parente.

Pronti a scardinare la porta d’ingresso di un’abitazione di contrada Busati Grisi, i pompieri del distaccamento altovicentino di Schio si sono imbattuti nel cadavere dell’uomo invece all’esterno dell’edificio, in un terreno scosceso. Probabilmente era deceduto da almeno 48 ore o comunque dal fine settimana scorso.

Sullo scenario del sopralluogo degli operatori del 115 sono giunti anche una squadra del Suem 118, con il medico a certificare il decesso del residente, e i Carabinieri per i rilievi di rito, giunti dalla stazione locale di Arsiero. L’identità della vittima di quello che parrebbe l’esito incontrovertibile di un probabile malore non è stata resa nota per il momento. Le circostanze hanno suggerito al medico legale di propendere per le cause naturali e dalla Procura è giunto il nulla osta per la rimozione della salma, poi affidata ai servizi funebri.

Si tratterebbe di una persona non del posto, proveniente da fuori paese, che aveva scelto i monti della vallata dell’Astico come luogo per gli anni del riposo e della pensione, vivendo in solitudine. Era autosufficiente, pur presentando dei problemi di salute. Era padre di tre figli.

La notizia è in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.