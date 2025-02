Al Comunale di Thiene una stagione da tutto esaurito. Pubblico entusiasta per Drusilla Foer

Tutto esaurito (già dal novembre scorso) e un grande successo questa settimana al Teatro Comunale di Thiene per le tre serate con Drusilla Foer e il suo spettacolo “Venere Nemica“, il quinto della stagione di prosa numero 44, che sta registrando sold out ad ogni appuntamento.

Merito di una serie di poposte messa in palco con professionalità, passione e competenza sinergica dall’assessorato alla Cultura e da Arteven. “E’ vero, la Stagione sta andando molto bene – dichiara Ludovica Sartore, assessora alle Politiche Culturali – e conferma il Teatro Comunale come elemento centrale e pulsante della vita culturale della nostra città”.

Già il primo spettacolo “La coscienza di Zeno” aveva registrato il tutto esaurito due serate su tre. Con il terzo spettacolo, “Testimone d’accusa”, è iniziata la corsa ai biglietti con il sold out per tutte le serate, proseguita con il quarto spettacolo, “Il fu Mattia Pascal”, con il quinto “Venere nemica” con Drusilla Foer (28-30 gennaio) e il sesto (4-6 febbraio) “Ti sposo ma non troppo”, conm Vanessa Incontrada. Al momento ci sono ancora pochi posti disponibili per il settimo spettacolo – “Chi è io” con Francesco Pannofino – per cui è ragionevole pensare che anche per questo spettacolo non ci saranno posti disponibili a ridosso delle serate.

“Consigliamo agli spettatori interessati – suggerisce l’assessora – di acquistare con anticipo i biglietti per gli ultimi tre spettacoli di prosa e per i tre fuori abbonamento, rispettivamente gli Acrobati Sonic in scena il 1° marzo, Ramin Bahrami e Gioele Dix in teatro il 29 marzo e Theama Teatro, che il 5 aprile offrirà un gradevolissimo Molière rivisitato”.

Conclude Sartore: “Ringraziamo di cuore il nostro meraviglioso pubblico al quale desideriamo continuare ad offrire proposte di gradimento. Il nostro impegno è massimo. Va riconosciuta la bravura delle compagnie, che mantengono alta la qualità del teatro italiano, in un lavoro che richiede talento, sacrificio e passione e che noi riconosciamo e apprezziamo pienamente”.