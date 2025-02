Champions senza derby: Juve-PSV, Feyenoord-Milan e Bruges-Atalanta. Porto-Roma in EuroLeague

Juventus – PSV Eindhoven. Un accoppiamento che porta con sé un po’ di curiosità, visto che prima di questa edizione non c’erano stati precedenti fra le due squadre, mentre in questa se ne conteranno ben tre. Il PSV è la quarta squadra olandese affrontata dai bianconeri, dopo Ajax, Feyenoord e Twente. Nella stagione 2024/25, il team di Eindhoven si sta dimostrando una delle squadre più in forma in Eredivisie. Attualmente, il club è al comando della classifica del campionato olandese e sotto la guida dell’allenatore Peter Bosz, sta esprimendo un calcio offensivo e organizzato.

ladi Thiago Motta ha infatti pescato di nuovo ilmentre ilha trovato il. Sfida contro il, invece, per l’di Gasperini che prima volerà in Belgio per poi giocarsi il passaggio agli ottavi in casa al ritorno. Il big match è quello tra Manchester City e Real Madrid.

Partita sulla carta più semplice per i rossoneri di Mr. Conceição la cui panchina è pericolosamente in bilico. La squadra di Rotterdam arriva all’appuntamento Champions con un rendimento di alti e bassi in campionato, che non a caso la vede lontana ben 13 punti proprio dalla vetta, sebbene con un match in meno rispetto al PSV capolista.Anche il tecnico Priske è stato messo in discussione nelle ultime settimane, con una squadra che procede a due velocità, ma che comunque registra il secondo miglior attacco d’Olanda. Insomma, il Feyenoord è una squadra che gol lo prende spesso e volentieri ma che davanti prova ad affidarsi a quel Santiago Gimenez oggetto di desiderio proprio del Milan.

Bruges – Atalanta. La Dea dovrà infatti sfidare il Club Brugge, squadra che in questo torneo europeo ha già incontrato due italiane: il Milan, perdendo 1-3 contro i rossoneri, e la Juventus, contro cui ha invece strappato un ottimo 0-0. Impegno non impossibile per i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini.



Questi tutti gli accoppiamenti:

Brest – PSG

Bruges – ATALANTA

Manchester City – Real Madrid

JUVENTUS – PSV Eindhoven

Monaco – Benfica

Sporting CP – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Monaco

Feyenoord – MILAN

Date e orari. L’Uefa ha ufficializzato anche le date e gli orari: le partite di andata si giocheranno tra l’11 e il 12 febbraio, il ritorno invece tra il 18 e il 19 con la testa di serie che giocherà in casa. Dunque ritorno in casa per Atalanta e Milan, la Juve giocherà allo Stadium all’andata l’11 febbraio alle ore 21.00 e a Eindhoven il 19 febbraio allo stesso orario. Il prossimo sorteggio ci sarà il 21, per capire quali saranno gli accoppiamenti degli ottavi.

Per quanto riguarda l’Europa League, l’urna di Nyon ha decretato che sarà il Porto ad affrontare la Roma ai playoff di Europa League. I giallorossi tornano ad affrontare i portoghesi contro cui i precedenti non sono tutti felici. I capitolini sono teste di serie, pertanto giocheranno l’andata il 13 febbraio ore 21:00 in trasferta e il ritorno allo Stadio Olimpico, il 20 febbraio alle 18:45.

Agli ottavi di finale potrebbe esserci il derby della Capitale: se i giallorossi dovessero superare il turno, il sorteggio che si farà dopo gli spareggi potrebbero mettere la squadra di Claudio Ranieri di fronte alla Lazio per una stracittadina europea ad altissima tensione. Da segnalare il Fenerbahçe di José Mourinho che se la vedrà con l’Anderlecht, il Galatasaray è stato sorteggiato con l’AZ Alkmaar, l’Ajax sfiderà l’Union Saint-Gilloise e la Real Sociedad contro il Midtjylland.

Già agli ottavi: Lazio, Athletic Bilbao, Man United, Tottenham, Eintracht, Lione, Olympiacos e Rangers.