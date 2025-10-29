Castagne, cena con delitto, rapaci notturni e famiglie al museo: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 31 ottobre è ormai imminente, e il pensiero corre inevitabilmente ad Halloween. Come ogni anno, saranno numerosi gli eventi che andranno a celebrare questa festa consacrata all’orrore e al soprannaturale. La provincia di Vicenza, ovviamente, non sarà da meno. Ma l’offerta è così ampia che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per districarsi nel labirinto delle varie proposte, un valido aiuto viene, come d’abitudine, da Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti in programma nel weekend di Halloween.

A Schio, da domani a domenica 2 novembre, l’associazione culturale “Fate per Gioco” propone, presso la ludoteca “La Casa delle Fate”, l’escape room “Apocalisse di zombie“. Venerdì 31 ottobre, invece, Caldogno, Bassano del Grappa e Marostica ospiteranno gli eventi organizzati in occasione della nuova edizione del festival “Veneto Spettacoli di Mistero“.



Sabato 1° novembre, in quel di Monte di Malo, l’appuntamento è con la Festa delle Castagne, che quest’anno giunge alla sua 35° edizione. A Valdagno invece, da domani a domenica 2 novembre, torna la Festa d’Autunno. Immancabile lo stand bavarese con la connessa serata a tema, ai quali si aggiungono “Aspettando Halloween” e la piccola fiera dell’artigianato “Ben Fatto”.

Ad Asiago, domenica 2 novembre, il centro storico farà da cornice alla nuova edizione della Fiera dei Santi. Le strade e le piazze della città altopianese si riempiranno di svariate bancarelle, che esporanno prodotti e merci di ogni tipo. Rimanendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, in quel di Gallio, venerdì 31 ottobre il Rifugio Campomulo proporrà una serata a tema Halloween tra gusto e intrattenimento.

A Tonezza del Cimone, venerdì 31 ottobre, l’Hotel Majestic ospiterà una cena con delitto che permetterà ai partecipanti di diventare detective per una notte. Nella stessa data, a Marostica, torna l’appuntamento annuale con l’escursione serale “Rapaci notturni e leggende popolari“.

In quel di Bassano del Grappa, sabato 1° novembre, il Museo Civico proporrà visite animate per famiglie alla mostra dedicata al pittore Giovanni Segantini. A Vicenza infine, nella medesima giornata, il Museo di Palazzo Chiericati organizza l’evento per bambini “Buonanotte al Museo“.

