E-Bike, mercato agricolo, visite guidate e speleologia: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Alto Vicentino si prepara ad un fine settimana ricco di appuntamenti tra tradizioni popolari, attività all’aria aperta, cultura e scoperta del territorio. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Oggi, venerdì 19 giugno, doppio appuntamento sull’Altopiano dei Sette Comuni e nel capoluogo berico. A Gallio, in località Melette, torna la “E-Bike Experience – Sunset Ride“, un’escursione guidata in bicicletta elettrica tra boschi, pascoli e malghe, accompagnata da una guida certificata Ami e, in conclusione, da un aperitivo in baita al tramonto. L’iniziativa è pensata sia per esperti che per principianti. A Vicenza, invece, il Teatro Astra ospiterà “Silent Play: Il teatro nascosto“, una passeggiata teatrale ideata e interpretata da Carlo Presotto alla scoperta delle tracce del teatro romano di Berga, oggi celato nel tessuto urbano della città. Il percorso unisce storia, architettura e narrazione contemporanea.



Sempre oggi, a Thiene, il fascino della storia incontra l’atmosfera serale con la visita guidata in notturna al Castello. I partecipanti potranno ammirare cortili, saloni e giardini illuminati dalle luci della sera, vivendo un’esperienza suggestiva tra arte e memoria. Parallelamente, ad Arsiero, prosegue il Mercato Agricolo Locale, appuntamento settimanale che anima Piazza Rossi con produttori del territorio, prodotti tipici e laboratori tematici. Domani, sabato 20 giugno, è previsto un incontro dedicato all’avvicinamento alla birra con il Birrificio Due Valli di Posina.

Domani sarà anche una giornata dedicata alla natura e alle esperienze immersive. A Costabissara, il Parco delle Stagioni ospiterà una speciale serata organizzata insieme al Gruppo Fai Giovani di Vicenza per celebrare il solstizio d’estate. In programma visite guidate, laboratori creativi, momenti di lettura, dj set e concerto finale della band “Gli Stellari”. A Monte di Malo, invece, gli appassionati di avventura potranno partecipare all’escursione speleologica al Buso della Rana, il più esteso sistema carsico del Veneto. L’esperienza, organizzata da Trekking2thewild e Club Proteo Speleo, permetterà di esplorare in sicurezza il suggestivo mondo sotterraneo della grotta.

La giornata di domenica 21 giugno, per parte sua, sarà caratterizzata da eventi che uniscono tradizione e attività all’aria aperta. A Cesuna di Roana, in località Val Magnaboschi, si rinnova la storica Sagra di Sant’Antonio, organizzata dalla Pro Loco Cesuna e dal Gruppo Alpini locale. La manifestazione propone la Santa Messa, il concerto della Banda Monte Lémerle e numerosi giochi tradizionali per adulti e bambini, mantenendo vivo uno degli appuntamenti più sentiti dell’Altopiano. A Carrè, infine, il Gruppo Podistico Saltafossi organizza la 50° Passeggiata Panoramica, manifestazione ludico-motoria che si snoda tra boschi, sentieri e contrade collinari con percorsi da sei, dodici e sedici chilometri, aperti a camminatori e sportivi di ogni età.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.