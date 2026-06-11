Seta, house music, careti e ciliegie: ecco gli eventi del weekend

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Cultura, tradizioni e sapori. È con queste tre parole che si può riassumere il programma degli eventi in cartellone per il secondo fine settimana di giugno in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Vicenza, sabato 13 giugno, il Museo Civico di Palazzo Chiericati apre le porte ai più piccoli con “Moda a portata di mano“, un’esperienza multisensoriale dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. I partecipanti potranno scoprire la storia della seta vicentina attraverso il tatto, visitare la sala dei tessuti e realizzare opere artistiche utilizzando materiali e texture differenti. Sempre a Vicenza, dal 13 al 28 giugno, le sale di Palazzo Cordellina ospiteranno “Salotto Èora“, un percorso espositivo dedicato alla cultura della house music e del clubbing. La mostra racconta la nascita della musica house e la scena vicentina attraverso immagini, documenti e una listening room hi-fi dedicata all’ascolto consapevole del vinile.



A Marostica invece, sabato 13 e domenica 14 giugno, torna il tradizionale “Palio dea Caretera de Marostega“, storica competizione che vede protagonisti i caratteristici “careti” in legno lanciati lungo il percorso che collega il Castello Superiore al Castello Inferiore. La manifestazione, nata nel 1956, coinvolge tutte le frazioni del territorio, e rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale. In quel di Schio, sabato 13 giugno, avrà luogo un viaggio tra geologia, artigianato e gusto con l’iniziativa “La lavorazione artigianale delle pietre dure“. Alla visita del Museo Geomineralogico, seguirà una dimostrazione dal vivo delle lavorazioni realizzate dal gemmologo Federico Giacobbi, nonché una degustazione finale di prodotti della pasticceria artigianale locale.

A Chiampo, da oggi e fino a lunedì 14 giugno, si celebrerà la 65° “Festa delle Ciliegie“, appuntamento che unisce gastronomia, spettacoli e valorizzazione del territorio. Il programma comprende incontri tecnici per produttori, concerti, mercatini, degustazioni e la tradizionale mostra provinciale delle ciliegie, con possibilità di acquistare il prodotto direttamente dai coltivatori locali. A Thiene, sabato 13 giugno, presso la Biblioteca Civica verrà presentato il libro “Non abbiamo più paura – Storie di donne e di montagna“, della storica Raffaella Calgaro. L’opera racconta le vicende di donne che hanno segnato la storia delle montagne venete, restituendo voce a figure spesso dimenticate. Durante l’incontro saranno proiettati filmati d’epoca e letti alcuni brani del volume.

A Cesuna di Roana, da domani e fino a domenica 14 giugno, presso Malga Col del Vento torna “L’Altopiano dei Pastori“, festival dedicato alla cultura pastorale dell’Altopiano dei Sette Comuni. Tre giornate tra visite guidate, laboratori, dimostrazioni di lavorazione della lana, escursioni e degustazioni, con particolare attenzione alla valorizzazione della Pecora Foza, storica razza autoctona del territorio. Infine, a Caltrano, da domani e fino a domenica 14 giugno si svolgerà la 6° “Festa Veneta del Palio della Cuccagna“, manifestazione che propone musica dal vivo, tornei, spettacoli di danza, raduni motoristici e il tradizionale Palio della Cuccagna aperto a tutti. Ad accompagnare l’evento, uno stand gastronomico con specialità venete e prodotti tipici del territorio.

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