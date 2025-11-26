Cena autunnale, giochi da tavolo e mercatini natalizi: ecco gli eventi del weekend

Un’appetitosa cena all’insegna dei sapori tipici dell’autunno. Oppure, perché no, il fascino intramontabile dei giochi da tavolo. Per non parlare, inoltre, dell’irresistibile atmosfera natalizia portata dai mercatini a tema. Il “menù” degli eventi in calendario per questo fine settimana in provincia di Vicenza comprende queste e altre proposte. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle manifestazioni più interessanti.

A Schiavon, venerdì 28 novembre, le Distillerie Poli ospiteranno la nuova edizione della fortunata rassegna “Polifonie“. Protagonisti della serata saranno non solo diversi duetti musicali, ma anche gli stessi spettatori, che potranno interagire e lasciarsi coinvolgere in un gioco continuo tra ascolto e partecipazione. Allo stesso tempo, nei vari ambienti delle Distillerie, si potranno assaporare varie degustazioni artigianali.



Sabato 29 novembre invece, a Cesuna di Roana, a Malga Col Del Vento torna l’appuntamento con “Sapori d’Autunno“. I commensali avranno l’opportunità di gustare una speciale cena a tema autunnale, caratterizzata dagli ingredienti più rappresentativi dell’Altopiano dei Sette Comuni: funghi, castagne, zucca, radicchio, formaggi e carni locali.

Nei dintorni di Lusiana Conco, domenica 30 novembre, avrà luogo l’escursione guidata dal titolo “La valle dei mulini di Lusiana e Sant’Anna“. Una passeggiata naturalistico-culturale alla scoperta delle antiche macchine idrauliche, ma anche di muretti a secco, fontane, capitelli e mulattiere. Opere dell’uomo che raccontano vite passate a stretto contatto con la natura.

In quel di Malo, venerdì 28 e domenica 30 novembre, si terrà la rassegna “Malo Young Generation“. Il programma della manifestazione prevede esperienze gratuite per i giovani dai 12 ai 18 anni. In particolare, venerdì 28 novembre l’appuntamento è con il laboratorio di grafica digitale di base. Domenica 30 novembre, invece, il pomeriggio sarà dedicato alla possibilità di conoscere e provare diversi giochi da tavolo.

Da sabato 29 a domenica 30 novembre, a Staro di Valli del Pasubio, i tradizionali Mercatini dello Scoiattolo riempiranno entrambe le giornate di atmosfera natalizia, profumi golosi e tante attività per grandi e piccini. Anche a Zermeghedo infine, sabato 29 novembre, con “Aspettando il Natale” prenderanno il via le manifestazioni dedicate alla festa più attesa dell’anno.

