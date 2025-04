Gli eventi del weekend: asparagi, escursioni, laboratorio di pittura e fermodellismo

Il primo weekend di aprile è già arrivato, e, come al solito, il territorio vicentino offre un ricco “menù” di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Radio Eco Vicentino, come d’abitudine, ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti in programma per questo fine settimana in provincia di Vicenza (con una capatina nel Veronese). Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“.

A Vicenza, domani e domenica 6 aprile, si terranno le celebrazioni per festeggiare i 30 anni di gemellaggio con il Comune francese di Annecy. Per la serata di oggi, invece, il ristorante Ai Mulini di Gallio propone un’esperienza gastronomica raffinata e sorprendente, con una cena gourmet dedicata a uno degli ingredienti simbolo della primavera: l’asparago.



Domenica 5 aprile, a Rotzo, l’appuntamento è con l’escursione alle Cascate del Pach, dove suoni, colori e profumi regaleranno una montagna di emozioni. Questa sera, a Lonigo, si terrà “Musica ambulante tour“, concerto di Fabio Concato, uno dei più grandi e amati cantautori italiani.

Sempre a Lonigo, domani 5 aprile, appuntamento con la visita guidata della Rocca Pisana e il laboratorio di pittura condotto da Marzia Bedeschi. A Soave, da oggi e fino a domenica 6 aprile, verrà ospitato il Carbonara Festival, un evento gastronomico imperdibile che celebra uno dei piatti più iconici della cucina italiana.

A Breganze, domani 5 aprile, avrà luogo il Gran Tour del Beato. Non solo una manifestazione sportiva: un viaggio nel tempo e nello spazio, celebrando la ricchezza di un territorio unico e la comunità che lo abita. In quel di Bassano del Grappa, domenica 6 aprile, torna per la 12° edizione la Marcia de “Le Acque”.

A Monte di Malo, domenica 6 aprile, l’appuntamento è con “Sherpa per un dì“, marcia non competitiva organizzata dal Parco Natura Aganè. In quel di Schio infine, nella stessa giornata, sarà aperta la mostra permanente “Il mondo dei treni in miniatura“, con il plastico di quasi 120 metri quadri e il museo contenente una collezione di oltre mille modellini ferroviari.

Gabriele Silvestri

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.