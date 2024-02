De André e “La Buona Novella” con Marcoré al teatro Astra di Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doppio appuntamento di Schio Grande Teatro martedì 6 e mercoledì 7 febbraio ore 21 al Teatro Astra di Schio con “La Buona Novella di Fabrizio De André”, lo spettacolo dedicato all’omonimo album pubblicato nel 1970 e ispirato ai Vangeli apocrifi.

In scena Neri Marcorè con Rosanna Naddeo e cinque straordinari musicisti per la stagione organizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale.

“La Buona Novella” è uno spettacolo pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. L’album, attraverso metafore e allegorie, parla dell’arroganza del potere che mal digerisce gli uomini troppo liberi di pensiero. La spiritualità è qui contemplata nella sua dimensione terrena, “il più grande rivoluzionario della Storia” resta prima di tutto un uomo. La valenza moderna della riscrittura di Faber sta nella decisione di un laico di affrontare un tema per quei tempi così anomalo nei contenuti e nel taglio ideologico.

Di taglio esplicitamente teatrale, “La Buona Novella” è il primo concept-album del cantautore genovese, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale. La drammaturgia aggiunta, recitata in gran parte da Neri Marcorè, racconta l’antefatto de “L’infanzia di Maria” e riempie il vuoto che va dall’infanzia di Gesù alla Crocifissione. Il regista Giorgio Gallione ha quindi elaborato una costruzione drammaturgica che completa il racconto di De André, trasformando “La Buona Novella” non solo in un concerto ma in uno spettacolo originale, recitato, agito e cantato da una compagnia di attori, cantanti e musicisti che pensano l’opera di De André come un ricchissimo patrimonio.

Prima della seconda replica alle ore 18.30 di mercoledì 7 febbraio in Sala Calendoli (ridotto Teatro Civico) Neri Marcorè e la compagnia incontrano il giornalista Walter Ronzani e il pubblico per il progetto Campus Tè, il percorso di accompagnamento alla visione degli spettacoli della stagione. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

Informazioni: tel ‪0445 525577‬, info@teatrocivicoschio.it, teatrocivicoschio.it.