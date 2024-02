Serie A, la Roma omaggia capitan Losi con un poker al Cagliari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stadio Olimpico di Roma tra passato e presente. In omaggio al compianto Giacomo Losi, capitano giallorosso d’altri tempi scomparso domenica 4 febbraio all’età di 88 anni, la Roma di Daniele De Rossi nel “Monday Night” della 23° giornata, centra la terza vittoria consecutiva in Serie A stabilendo un singolare record storico: non accadeva dal 1929 che un allenatore romanista subentrante vincesse tre partite di fila in campionato.

Contro il Cagliari finisce 4-0 per la compagine guidata da DDR, erede dello Special One. Una gara senza storia. Padroni di casa a segno con Pellegrini al 2′, Dybala al 23′ e al 51′ su rigore e con il 18enne Huijsen al 59′. Una Roma rinforzata anche dal recente calciomercato invernale: molto bene l’esterno sinistro spagnolo Angelino, all’esordio in maglia romanista. Nella parte finale di gara c’è stato spazio anche per l’altro neo acquisto di gennaio Baldanzi.



L’allievo batte il maestro. Già, è proprio il caso di dirlo visto che i sardi sono allenati da Claudio Ranieri. De Rossi da esordiente ha stravinto il pesante confronto con il decano dei tecnici; anche lui romano e romanista, oltre che grande amico di DDR. E stavolta, rispetto alle sofferte vittorie per 2-1 contro Verona e Salernitana, la Roma ha sfoggiato una prestazione straordinaria anche sul piano del gioco.

Una squadra a tratti scintillante e devastante. Ovviamente, al netto dei limiti del Cagliari terzultimo in classifica con 18 punti come il Verona. Sul taccuino anche tante occasioni da gol sprecate, un palo colpito da Cristante e due reti annullate per fuorigioco a Lukaku e Bove. Con questo successo la Roma si riprende il quinto posto in classifica tornando a -1 dall’Atalanta e guadagnando terreno su dirette concorrenti come Fiorentina e Lazio.

L’emozionante ricordo di Losi “Core de Roma”. Lutto al braccio per i calciatori romanisti, minuto di silenzio prima del fischio d’inizio del match e commozione sugli spalti per un giocatore che ha scritto la storia della Roma. In Serie A con la maglia giallorossa, Losi totalizzò 386 presenze, di cui 299 con la fascia di capitano al braccio. Solo Francesco Totti con 786 presenze e lo stesso Daniele De Rossi con 616 furono capaci di fare meglio di lui.