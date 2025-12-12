Giochi da tavolo, presepi, teatro e camminata dei Babbi: ecco gli eventi del weekend

Sfidare parenti o amici e godersi un momento di svago, accompagnato magari da un buon caffé, una golosa merenda o uno stuzzicante aperitivo. Oppure lasciarsi suggestionare dal fascino dei presepi o di uno spettacolo liberamente ispirato ad un capolavoro di Victor Hugo. Per non parlare di una camminata in compagnia di Babbo Natale. Anzi, di tanti Babbi Natale. Il cartellone degli eventi in programma nel Vicentino per questo weekend offre queste e molte altre iniziative. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Lonigo, domani e domenica 14 dicembre, il Bar Borsa ospiterà l’evento “Sfide sotto l’albero“, dedicato agli amanti dei giochi da tavolo. Nei pressi della stessa città, domenica 14 dicembre, avrà luogo l’inaugurazione dei presepi lungo il suggestivo “Sentiero delle Fontane”. Un’escursione che unisce natura, tradizione e cultura.



A Schio, domani e domenica 14 dicembre, il Teatro Civico propone il musical “Notre Dame, il mistero della cattedrale“. In quel di Zermeghedo invece, domenica 14 dicembre, si terrà la Camminata dei Babbi Natale, manifestazione ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti.

A Thiene, domani e domenica 14 dicembre, nella suggestiva cornice del Castello l’appuntamento è con l’iniziativa per famiglie “Il magico castello di Babbo Natale“. A Caltrano invece, domenica 14 dicembre, si svolgerà la seconda edizione di “Xmas on the road“. Via Roma, via Monte Cengio e via Monte Cimone saranno animate da varie attività a tema natalizio.

In quel di Calvene, per tutto il weekend, si avrà l’opportunità di visitare il presepe artigianale di Contrà Maglio. L’accesso sarà possibile dalle 10 alle 18.30. Altro evento natalizio per grandi e piccini a Villaverla, la cui Piazza delle Fornaci, nella giornata di domani, farà da sfondo a “Il Bosco degli Elfi“.

A Bassano del Grappa, domani e domenica 14 dicembre, spazio alle iniziative in programma per la rassegna “Natale a Bassano“. A Vicenza invece, per tutto il weekend, avrà luogo la diciasettesima edizione de “La strada dei presepi di Maddalene“. In quel di Asiago infine, domani, le vie e le piazze del centro storico si animeranno con lo spettacolo itinerante “Comicandò – I Folletti e la slitta di Babbo Natale“.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.