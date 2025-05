Grande Rogazione, Calà del Sasso, ciliegie Igp e Sagra della Bondola: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quello che sta iniziando è un weekend di transizione: termina maggio e inizia giugno. Sembra che, finalmente, il caldo si sia deciso ad arrivare, e inoltre, quale ciliegina sulla torta, lunedì sarà il 2 giugno. Il fine settimana di transizione, quindi, sarà anche un fine settimana di ponte. Quali circostanze migliori, dunque, per godersi le numerose iniziative in programma nel territorio? Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“, hanno riepilogato gli eventi più interessanti in programma da oggi a domenica 1° giugno.

Asiago, domani 31 maggio, vedrà rinnovarsi una delle più antiche tradizioni locali, ovvero “La Grande Rogazione“. Anche quest’anno la processione religiosa si snoderà lungo un cammino di ben 33 km, costellato da pascoli e sentieri. Rimanendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, domenica 1° giugno al Sasso di Asiago avrà luogo la storica e tradizionale Fiaccolata lungo l’antica scalinata della Calà del Sasso.



In quel di Colceresa, domani 31 maggio e domenica 1° giugno, si terrà “Ciliegia Igp in festa“. A Bassano del Grappa, nelle stesse due giornate, l’appuntamento sarà con il “Circo sull’acqua – Un mare di emozioni“. Lo spettacolo, che fonde arte circense e scenografie acquatiche, offrirà un’esperienza indimenticabile adatta a grandi e piccini.

Da oggi 30 maggio a domenica 1° giugno, Carotte di Pedemonte farà da sfondo alla Festa del Sacro Cuore. Ad Arsiero invece, domani 31 maggio, si avrà l’opportunità di partecipare a “Acqua ieri e oggi“. L’evento sarà un’occasione per approfondire il tema delle risorse idriche quali beni indispensabili tanto nel passato quanto nel presente. A Torrebelvicino infine, da oggi 30 maggio a lunedì 2 giugno, l’appuntamento è con il secondo e ultimo weekend della Sagra della Bondola.

Gabriele Silvestri

