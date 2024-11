I colori e i gusti tipici dell’autunno tra passeggiate, eventi gastronomici e curiosità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Festa Italiana a viva voce mette le carte in tavola in vista del week end autunnale già alle porte, il secondo “novembrino” che si apre venerdì sera tra castagne e vin brulè e si chiude domenica tra passeggiate nei boschi, fiere ed eventi enogastronomici. Esperienze all’aria aperta frizzantina della stagione ma anche al “chiuso”, per tutte le esigenze.

Senza mai dimenticare gli eventi che mettono in primo piano la solidarietà e la prevenzione abbinando l’attività fisica alle “buone azioni”.



A Breganze si apre la Fiera di San Martino, tradizione imprescindibile, tra sabato (dalle 18) e domenica con piazza Mazzini location dedicata, per la 27esima edizione tra visite guidate al campanile della chiesa, le mitiche moto Laverda, la degustazione dei “Toresani”, i rapaci in mostra treni per i bambini e tanto altro. Tra cui la musica, ovviamente, e stand per tutti i gusti con il tutto a cura della Pro Loco.

Si rimane nell’Altovicentino a Calvene ma in realtà come punto di partenza verso Recoaro Mille per la proposta “Passeggiata al sentiero dei Grandi Alberi”, alla ricerca dei colori del foliage, una primizia che offre la stagione autunnale. Tappa ai Rifugio Cesare Battisti. Anche qui promotrice ì l’associazione Pro Loco. Tema e paesaggi analoghi a Cismon del Grappa, nel Comune di Valbrenta e sempre per la domenica 10 novembre, in questo caso per la marcia non competitiva in egida Fiasp e una passeggiata che premia ai più piccoli attraverso una simpatica caccia al tesoro dedicata a loro.

Il mondo delle fiabe e le moderne istanze legate al problema dei cambiamenti climatici intrecciati tra loro in modo originale saranno protagonisti di una storia tutta da scoprire al teatro Astra di Vicenza. Per sapere cosa hanno in comune il numero 333 e la favola dei “Tre Porcellini”, appuntamento alle 17 di domenica per tutti, bambini, famiglie e anche i nonni con biglietto speciale per loro. Garantisce “La Piccionaia”. Ancora nel capoluogo berico week end che si dedica agli scacchi, ospitando un importante torneo internazionale del gioco a palazzo Cordellina, in contra’ Riale, in uno spazio della Biblioteca Bertoliana.

A Bassano del Grappa quartiere di Santissima Trinità in festa sabato e domenica, anche qui con dedica all’autunno e alla prima edizione ufficiale. Un’occasione per stare insieme sorseggiando del caldo e aromatico vin brulè, della cremosa cioccolata calda o degustando il vino novello. Il tutto accompagnato da qualche caldarrosta, da un appetitoso panino onto, da uno spiedo o dagli arrosticini. Immancabili le patatine fritte e i dolci.

Tornano in Altovicentino si cammina per sensibilizzare e aiutare la prevenzione e la ricerca sul tumore del seno, con la marcia in rosa organizzata a Fara, per “Fara in Rosa”. Iniziativa a cura dell’amministrazione comunale. Qualche passo in altitudine più su per andare ad Asiago e alla scoperta dei fossili o dei giardini di Natale, ma c’è anche tanto altro da scoprire ascoltando il podcast della puntata condotta da Gianni & Martina.