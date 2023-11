Il week end in “Festa” tra trail sulle Bregonze, misteri in galleria d’arte, feste di San Martino e mostre

Il secondo fine settimana di novembre sforna eventi e appuntamenti dal sapore tipico autunnale tra tradizioni che si rinnovano e proposte originali, raccolte nella rubrica tutta da ascoltare in radioweb – Festa Italiana -, spaziando per tutto il Vicentino ma anche al di fuori dei confini della provincia.

Clima di festa (in “salsa” italiana ovviamente) con le voci di Gianni Manuel e Martina Polelli a guidarci verso il week end del 10-12 novembre, nel post ponte di Ognissanti o Halloween a seconda fei gusti, insieme agli ospiti del giorno in contatto telefonico.

MISTERO IN GALLERIA ad Arzignano – Domenica le opere pittoriche di Achille Beltrame prendono vita in Galleria a partire dalle 15. Un evento dedicato all'illustratore con 80 dei suoi dipinti esposti, proposto dalla Pro loco, con un tocco di "magia" offerto da una compagnia teatrale speciale.

OUTSIDE THE SQUARE a Chiuppano – Un viaggio alla scoperta di curiosità e aneddoti che continua sulla vita degli ospiti, approfondendo insieme a loro alcuni degli argomenti che ci stanno più a cuore. Toccherà a Filippo Zana raccontare la sua storia di vita e di sport sui pedali all’Auditorium, il talento vicentino più in vista prodotto dall’Altovicentino, esploso a livello giovanile prima di passare ai “pro”. A intervistarlo saranno i ragazzi di Young Square Lab, che organizzano la serie di serate.

PICCOLO TRAIL DELLE BREGONZE a Carrè – Domenica di sport all’aria aperta a partire dalle 7, con la quinta edizione organizzata da Runners Team Zanè. Il “Piccolo Trail delle Bregonze” conferma quest’anno il percorso di 21 km, che tanto successo ha avuto nel 2023, toccando i Comuni di Carrè, Chiuppano e Calvene, attraversando sentieri, strade sterrate e – in piccola parte – strade asfaltate. Gli atleti affronteranno un percorso ricco di salite e discese tecniche. Avranno l’occasione di scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi delle colline abbracciate dall’alveo del torrente Astico, come il Parco Naturale dell’Isolon, le contrade di Magan e Marola e le ex “Strada Militari”. Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con il “Minestron Party” presso la palestra delle scuole.

FESTE DI SAN MARTINO a Breganze e Velo d’Astico – “Doppietta” a Breganze sabato e domenica con la tradizionale fiera ospitata in piazza Mazzini, giunta alla 26esima edizione ideata e curata dalla Pro loco. Stand gastronomico (dalle 18) e la classica “marronata” per l’autunno, degustazioni, musei aperti, mostra, concerto di fisarmoniche al sabato, spiedo di “toresani” e altra carne, musica e tante associazioni a proporre iniziative e prodotti locali, con attenzione alla solidarietà. A Velo invece domenica dedicata alla festa dalle 10 alle 19 con mercatino dell’artigianato artistico e dei prodotti tipici regionali. Esposizione di trattori d’epoca, benedizione dei mezzo agricoli, poi stand gastronomico in Piazza IV Novembre con “Piatti de na volta”, poi dalle ore 14 “Grande Maronada” Caldarroste e Vin Brulè per tutti. In biblioteca mostra del fotografo Ernesto Jobin.

PASSIONE INSETTI a Vicenza – Si apre una rassegna che proseguirà fino a metà giugno e dedicata agli appassionati dei coleotteri, con “storie di insetti e di entomologi vicentini”. Dalle coccinelle agli scarabei passando per le lucciole, i coleotteri impressionano per le loro forme, i loro colori e le loro capacità sorprendenti. La mostra parla di studiosi e delle loro collezioni e soprattutto di coleotteri, da quelli dei Colli Berici a quelli tropicali, della loro biodiversità e importanza, del loro rapporto con l’uomo, della loro presenza nelle opere d’arte. Il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza conserva preziose collezioni di insetti, fra le quali la collezione entomologica Faustino Cussigh di più di 26 mila esemplari.

NON HO L’ETÀ MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E VINTAGE – Ancora la città di Vicenza protagonista domenica alla scoperta di oggetti che non hanno età ma storie da raccontare. Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città, ogni seconda domenica del mese fino a luglio. Location saranno piazza Castello (per il vintage), Duomo (pizzi e merletti), le contra’ Garibaldi (arredo) e Peschiere Vecchie (libri e oggettistica varia).

SAPORI E PROFUMI ENOGASTRONOMICI a Bassano del Grappa– Evento che da 24 anni apre le manifestazioni natalizie della città bassanese dedicando l’intero fine settimana al buon cibo e al gusto. Un’infinità di specialità gourmet da poter assaggiare ed acquistare provenienti da diverse parti d’Italia. L’obiettivo della manifestazione è promuovere i prodotti enogastronomici italiani con particolare attenzione al prodotto locale, dai vini al miele, passando per prodotti per il benessere, i formaggi e salumi di malga e la pasticceria.

SERATA ALLA PIEVE: GLI OCCHIALI DEI DOGI DI VENEZIA, I CANNOCCHIALI DI GALILEO E LA COLLEZIONE PADRIN a Nanto – Una proposta straordinaria, un viaggio nel tempo dove storia ed arte si incontreranno. Verremo trasportati al tempo dei Dogi di Venezia, di Galileo Galilei e potremmo ammirare antichi strumenti ottici originali. Evento di venerdì sera ospitato nella suggestiva location dell’Antica Pieve di Nanto per una serata in cui si incontreranno storia e arte.

PICCOLI GRANDI TESORI DA RISCOPRIRE a La Spezia – Fuori regione la proposta extra di Festa Italiana che porta alla Liguria. Il Museo del Sigillo è un gioiello nel cuore della città, per la prima volta nella sua storia saranno svelati oltre 300 sigilli inediti della collezione civica che annovera nel suo percorso espositivo più di 1800 esemplari frutto delle Donazioni Capellini e Fiocchi Banfi. Per celebrare questo cambiamento ci sarà un ricco weekend di laboratori, seminari e attività per grandi e piccini.

FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA’ a Isola della Scala (Verona) – Dal 9 al 26 Novembre 2023 abbina la celebre salsa veronese con la carne di qualità garantita. La Fiera ospita, oltre a pearà e bolliti, anche i sapori tipici dell’autunno e alcune ricette popolari, alcune delle quali sempre meno frequenti nei menù delle trattorie e dei ristoranti. Non mancherà, come consuetudine ad Isola della Scala, il risotto all’isolana. Il tutto contornato da eventi e concorsi che fanno di questa terra una piccola patria dei sapori veri e buoni.