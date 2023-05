L’ambiente portato in scena con orginalità: alla Piccionaia e ai fratelli Dalla Via il premio Eolo Award 2023

Il teatro non è solamente spettacolo e divertimento ma svolge anche una funzione educativa di innovazione e di incontro verso le nuove generazioni. La compagnia teatrale vicentina La Piccionaia, con lo spettacolo ‘Sbum! Yes we cake’ dedicato al tema della sostenibilità ambientale, si è giudicata il più prestigioso riconoscimento dedicato al teatro per ragazzi, per la categoria dedicata all’originalità del linguaggio scenico applicato a una tematica importante.

“Sbum! Yes, we cake“, è stato scritto e interpretato per il Centro di produzione teatrale La Piccionaia dai vicentini Marta e Diego Dalla Via. La cerimonia di consegna del premio Eolo Award 2023 per le nuove generazioni, promosso dalla rivista online Eolo, si è tenuta al Teatro Bruno Munari di Milano: “Attraverso una scrittura vivida, ironica ed intelligente, apparentemente di stampo surreale – spiega la motivazione della giuria – lo spettacolo mette in relazione con rara efficacia la precaria situazione ambientale del nostro pianeta. In questo modo riesce ad infondere alle nuove generazioni lo stimolo e l’interesse per i temi affrontati nell’intento di cercare di cambiare le logiche che stanno mettendo a rischio tutte le possibili conquiste finora acquisite dal genere umano”.

“Veniamo da una intensa tournée a stretto contatto coi ragazzi – commentano i Fratelli Dalla Via – per noi era una prima volta e siamo veramente lieti di questo prestigioso riconoscimento che sentiamo di condividere con tutti quelli che hanno collaborato allo spettacolo. Abbiamo raccolto l’invito de La Piccionaia e ci siamo cimentati in questo progetto teatrale pensato appositamente per la scuola media. Lo abbiamo fatto rimanendo ancorati al nostro linguaggio e al nostro stile: diretto, pungente, allegramente impegnato. Nell’incontro tra le generazioni c’è molto da imparare per tutti e la motivazione del premio ci ricorda la responsabilità che abbiamo come comunità educante– proseguono gli interpreti dello spettacolo – quello dei giovanissimi è un pubblico particolarmente vivace e partecipe, quando si apre il sipario la platea è già piena di energia e lo spettacolo cerca di raccoglierla, nutrirla e veicolarla verso ipotesi di un futuro migliore”.

“Questo premio è una grandissima soddisfazione per il nostro centro di produzione teatrale che dedica energie ed entusiasmo alla creazione artistica dedicata ai bambini e ai ragazzi, nell’intento di trasmettere loro il desiderio di collaborare per un mondo più giusto, del rispetto per l’ambiente e la natura, dell’arte e del gioco come forze che promuovono il cambiamento”, commenta Nina Zanotelli della direzione La Piccionaia Centro di produzione teatrale.

L’idea dalla tematica ecologica è stata realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” progetto “Vicenza oltre il Covid con la cultura si riparte”, con il sostegno di Fondazione Cariverona e ha avuto un ottimo riscontro durante tutta la tournée appena conclusa.