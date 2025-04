Libri, laboratorio di pasta fresca, Fiera mercato dell’olivo e Festa delle Rose di Carta: gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dalla letteratura alla cucina tradizionale, passando per le escursioni. E molto altro. Anche per il secondo weekend di aprile, la provincia di Vicenza propone un variegato “menù” di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“, hanno fatto come d’abitudine il punto degli eventi più interessanti in programma nel Vicentino nel fine settimana compreso tra oggi e domenica 13 aprile.

Schio, fino a domenica 13 aprile, ospiterà la quarta edizione del Festival della letteratura per ragazze e ragazzi Schiolegge. Migliaia di lettrici e lettori coloreranno la Biblioteca Civica, il Lanificio Conte, lo Spazio Shed e Palazzo Toaldi Capra. Protagonisti assoluti i ragazzi e le ragazze delle scuole della provincia e non solo, che organizzeranno, presenteranno e parteciperanno agli eventi.



A Vicenza, da oggi a domenica 13 aprile, si celebra il 31° anniversario

dell’iscrizione del sito “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” alla

Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Ricco il calendario di iniziative, che prevede

l’apertura straordinaria di alcune ville palladiane ed eventi nei musei. Sempre nel capoluogo, domani 12 aprile, immersione nei sapori autentici della cucina tradizionale con Mani in pasta, laboratorio di pasta fresca al Pastificio di Vicenza.

Fra Monte di Malo e Cornedo Vicentino, domani 12 aprile, è in programma l’escursione notturna Tramonto dal Monte Verlaldo, per scoprire la miriade di sentieri che si snodano sui pendii boscosi dell’altopiano di Faedo fino a raggiungere la sommità del monte Verlaldo. A Pove del Grappa, da oggi a domenica 13 aprile, va in scena la 42° Fiera mercato dell’olivo. La manifestazione, dedicata all’olivo e alle piante vivaistiche, prevede moltissime altre attività collaterali come ricco stand gastronomico, stand hobbisti, stand di prodotti alimentari legati all’olio extra vergine di oliva e molto altro.

Domani 12 aprile, ad Arzignano, è in programma l’incontro con Giorgio De Marchi, uno degli ultimi mascherai d’arte, che costruirà una maschera sotto gli occhi dei partecipanti, raccontando nel contempo le storie dei diavoli di Dante. Sempre domani 12 aprile, a Lusiana Conco, si potrà partecipare a Incontri con animali al tramonto, escursione guidata naturalistico-sensoriale con avvistamento di animali selvatici.

A Posina, domani 12 aprile, l’appuntamento è con Tu sei acqua, camminata ed esperienza multisensoriale guidata, attraverso varie pratiche di riconnessione fisica e sensoriale con l’elemento Acqua. Domenica 13 aprile infine, a Vigardolo, si terrà la nona edizione della Festa delle Rose di Carta. Lungo le vie di Vigardolo, ogni stand esporrà creazioni in stoffa, legno, ceramica, metallo, carta, vetro e molto altro ancora.

Gabriele Silvestri