Morto per una malattia fulminante Pierluca Donin, anima di Arteven e di tante rassegne teatrali

Improvviso e gravissimo lutto per il mondo della cultura e del teatro Veneto e vicentino.

È mancato questo pomeriggio, infatti, per una malattia fulminante Pierluca Donin direttore di Arteven e presidente nazionale dei circuiti teatrali italiani. Era il motore delle rassegne teatrali di Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Camisano, Malo, Montecchio Maggiore, Noventa Vicentina, Santorso, Schio, Thiene ma anche con il Teatro Comunale di Vicenza.

“Con lui – ha scritto lo stesso Circuito Teatrale Regionale Arteven in un post di Facebook – se ne va forse il maggiore conoscitore del teatro veneto. Sotto la direzione di Donin il circuito regionale del Veneto è diventato negli anni il primo a livello nazionale per numero di spettacoli distribuiti”.

Il presidente di Arteven Massimo Zuin così lo ricorda: “Ho perso un fratello; Pierluca era il punto di riferimento per chi si occupava di spettacolo dal vivo nella nostra regione, sempre dietro le quinte ma con una presenza forte. Si può dire che ha amato Arteven come una figlia adottiva e ha contribuito a portare il teatro in tantissimi centri minori e a consolidare la presenza nelle città capoluogo della nostra regione. Sempre disponibile con gli amministratori pubblici, ha guidato con grande sapienza e capacità il nostro circuito, ha amato profondamente anche la sua Chioggia, città dalla quale non ha mai voluto separarsi. Un pensiero particolare per la figlia Virginia e la moglie Moira che lo hanno accompagnato con amore fino alla fine. Siamo tutti più soli sarà un vuoto impossibile da colmare…”.

Il responsabile artistico di Arteven Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Teatro Comunale di Vicenza, così lo ricorda: “Oggi ci lascia un uomo a cui il teatro del Veneto deve tanto. Pierluca Donin ha cambiato, ripensato e rifondato il teatro in Veneto rendendo questa Regione la stella polare dei circuiti italiani. E le lacrime che tutti insieme stiamo versando non ci impediranno però di guardare e vivere su quella siderale, indelebile scia”.

“La scomparsa di Pieluca Donin lascia un profondo vuoto nella cultura del Veneto, in particolare nel campo del teatro e dello spettacolo in generale. Oltre ad essere un artista lui stesso, attore, autore e regista, è stato capace di rendere Arteven una delle istituzioni culturali più importanti della nostra regione, riconosciuta a livello nazionale, in grado di valorizzare e gli spettacoli dal vivo attirando nella nostra regione grandi produzioni teatrali e attori di fama. Davvero ci mancherà molto”. Con queste parole il Presidente della Regione Luca Zaia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Donin. “Alla famiglia e ai colleghi di Donin giunga il mio pensiero e il cordoglio della Regione del Veneto per questo lutto inatteso e improvviso. Tutto l’impegno profuso nel valorizzare gli spettacoli dal vivo resteranno come prezioso patrimonio da conservare e potenziare” conclude Zaia.