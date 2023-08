‘Saremo mamme’: dopo le nozze, l’annuncio social delle atlete del Famila

Gioia ma inevitabilmente anche polemiche attorno all’annuncio social di Giorgia Sottana e Kim Mestdagh, le due cestiste note agli sportivi vicentini e non solo che hanno fatto sapere dell’arrivo di un bebè per i primi mesi del prossimo anno.

Kim, guardia nel Famila Wuber Schio fino alla stagione conclusa a maggio, è infatti incinta di tre mesi: con la giocatrice trevigiana anch’essa in forza al club scledense, sono convolate a nozze il 22 luglio dello scorso anno.

Un percorso tutt’altro che in discesa quello delle due future mamme – al momento non hanno rivelato dove vorranno crescere il bambino – dato che in Italia le coppie omogenitoriali non possono registrare i figli nati. Situazione diversa nel paese d’origine della Mestdagh, il Belgio, dove invece la legislazione vigente lo consente già da diversi anni. Un tema dibattuto anche dopo il recente caso di Padova dove la Procura ha impugnato la trascrizione all’anagrafe comunale di 33 atti di nascita di altrettante coppie gay ‘smentendo di fatto’ una situazione che secondo il Sindaco del capoluogo veneto “era ormai consolidata dal 2017 senza alcuna contestazione”.