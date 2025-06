Pastorizia, sport, arte della pizza e giochi da tavolo: ecco gli eventi del weekend

Il caldo sta iniziando a fare sul serio, l’estate entra nel vivo. Prende il via dunque, come ogni anno, il periodo d’oro delle sagre. Alle quali, comunque, vanno ad aggiungersi numerose altre manifestazioni che permettono di stare all’aria aperta in compagnia. Il Vicentino, ovviamente, non fa eccezione, e anche nel weekend che va dal 13 al 15 giugno saranno molte le cose da fare e i luoghi da visitare e vivere. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma nel territorio.

Da oggi a domenica 15 giugno, Malga Col del Vento a Cesuna di Roana ospiterà “L’Altopiano dei Pastori“, iniziativa dedicata alla scoperta delle antiche tradizioni pastorali dell’Altopiano dei Sette Comuni. A Valli del Pasubio, domenica 15 giugno, si terrà l’ottava edizione della Camminata tra Contrade e Capitelli.



In quel di Villaverla, domenica 15 giugno, avrà luogo la ventitreesima edizione della Festa dello Sportivo, con dimostrazioni di karate, pallacanestro, pallavolo e calcio. Breganze invece, domani 14 giugno, farà da sfondo a “Art al Park“: il programma prevede workshop di murales, torneo di basket e mostra fotografica.

A Vicenza, da oggi a domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza dei Signori si terrà la terza edizione di Pizza in Piazza, il festival dedicato all’iconica prelibatezza napoletana e alla sua evoluzione nel panorama veneto. A Pedescala di Valdastico, nelle stesse giornate, l’appuntamento sarà con la Sagra di Sant’Antonio.

In quel di Carrè, domenica 15 giugno, si terrà la quarantanovesima Passeggiata Panoramica tra boschi, sentieri e contrade. Castelgomberto, domani 14 giugno, proporrà La Banda Libraria Games, una mattinata all’insegna del divertimento con giochi da tavolo classici e moderni.

A Thiene, da oggi a domenica 15 giugno, si concluderanno la tradizionale Sagra di Sant’Antonio e la Festa dei Gargati. In quel di Villaga infine, domenica 15 giugno, la Festa a Costabella darà l’opportunità di vivere una giornata di festa tra natura, comunità e rigenerazione ambientale.

Molto ricco anche il calendario estivo degli eventi a Schio, fra sagre, convegni di architettura con mostre specifiche, la festa della musica e molto altro.

Gabriele Silvestri

