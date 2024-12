Presepi, mercatini, pattinaggio, asinelli e molto altro: gli eventi dei weekend 13/15 e 20/22 dicembre

Il Natale si avvicina inesorabilmente. Di conseguenza, non vi è paese in Italia nel quale non vengano organizzati eventi all’insegna della magica atmosfera della festa più attesa dell’anno. Il Vicentino ovviamente non fa eccezione, come dimostrato da Gianni Manuel e Martina Polelli. Ai microfoni di “Festa Italiana“, i due speaker di Radio Eco Vicentino hanno provveduto a passare in rassegna le iniziative in programma a Vicenza e in provincia nei weekend del 13/15 e 20/22 dicembre.

A Vicenza, fino al 19 gennaio, sarà visitabile la sedicesima edizione di “La Strada dei presepi di Maddalene“, rassegna di differenti rappresentazioni della Natività esposte lungo le vie e le piazze del quartiere di Maddalene. Sempre a Vicenza, fino a venerdì 20 dicembre (esclusi sabato 14 e domenica 15), la Biblioteca Bertoliana ripropone il Mercatino Natalizio Del Libro Usato.



Rimanendo nel capoluogo berico, fino a domenica 12 gennaio a Campo Marzo, grandi e bambini potranno divertirsi con la pista del ghiaccio coperta allestita nell’esedra lungo viale Roma con giostre per i più piccoli e una casetta dei dolci. A Carrè invece, domenica 15 dicembre, l’appuntamento è con Carrè Natale 2024.

In quel di Castelgomberto, sabato 14 dicembre, avrà luogo l’Escursione con gli asini tra i sentieri e le contrade che si stendono tra Castelgomberto e Montepulgo. A Lonigo, da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, proseguiranno gli eventi nell’ambito del ricco programma di Natale a Lonigo.

A Thiene, questa sera, si terrà il concerto “Candle Night Christmas Edition“, dedicato alle più amate melodie natalizie. A Schio invece, da oggi e fino a domenica, si terrà Happy Hour, Live Diamanti & Balloons. Oltre a musica ci saranno mercatini di Natale, con stand e sorprese, e un’area food tutta da gustare.

A Fara Vicentino, domenica 15 dicembre, appuntamento con la “Festa di Natale“, manifestazione natalizia con animazione per famiglie e bambini. Treschè Conca di Roana, da venerdì 20 dicembre a martedì 7 gennaio, si trasforma in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto con la sedicesima edizione dell’evento “La strada dei Presepi – Presepi da scoprire e ammirare“, un percorso alla scoperta dei presepi tra le suggestive contrade del paese.

A Camporovere di Roana, da venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio, il Villaggio di Natale accoglierà grandi e piccini con attrazioni quali il carillon con cavalli, il trenino su rotaia e la ruota panoramica. Rimanendo sull’Altopiano, a Canove di Roana, sabato 21 dicembre, il racconto interattivo Patà Natale porterà i bambini dai 3 anni a conoscere le patate e la loro coltivazione in montagna.

Allargando lo sguardo appena fuori la provincia di Vicenza, a Levico Terme, fino al 6 gennaio, torna la magia del Mercatino di Natale Asburgico. Si potrà passeggiare tra le casette di legno e scoprire l’eccellenza dell’artigianato locale, dai prodotti in vetro, legno e pelle alle specialità della cucina trentina. I più piccoli si divertiranno con laboratori creativi, spettacoli e la fattoria didattica, mentre gli adulti potranno assaporare le prelibatezze locali e partecipare a degustazioni enogastronomiche.

Gabriele Silvestri