Spettacolando – La nuova produzione della Piccionaia sul mito dell’eroe nasce insieme al pubblico

Giovedì 11 luglio 2024 alle 21.30 andrà in scena nel giardino del Teatro Astra a Vicenza una serata speciale dedicata alla mise en espace del nuovo testo teatrale avvincente e originale di Tommaso Fermariello: con la regia di Tindaro Granata, il paesaggio sonoro di Lorenzo Danesin e l’interpretazione di Francesco Wolf, Tersite (Studio) è un estratto della nuova produzione de La Piccionaia, con la collaborazione di M.i.l.k. – Minds In a Lovely Karma. Gli spettatori, muniti del copione, seguiranno la performance e interverranno al termine.

La nuova scrittura teatrale ha al centro la ricerca del protagonista, Tersite, che vuole scoprire cosa significa realmente essere un eroe. “Il nuovo cantiere di ricerca artistica sul tema della figura e del senso dell’eroe – spiega Sergio Meggiolan, co-direttore artistico de La Piccionaia – viene presentato giovedì come una fase di ricerca: coinvolgendo il giovane pubblico e gli adulti, lo spettacolo invita tutti a porsi domande sul futuro attraverso la rilettura del mito. È per il nostro Centro di Produzione Teatrale un percorso innovativo, in cui artisti di mondi diversi si fondono insieme e si incontrano con il pubblico durante la creazione. Lo spettacolo finito debutterà a Vicenza, al Teatro Astra, nella stagione invernale”.

La produzione de La Piccionaia è la narrazione avvincente di un individuo che lotta contro sé stesso e contro le aspettative sociali, offrendo una riflessione profonda sul concetto stesso di eroismo e sulla complessità dell’identità personale. Tersite è infatti un uomo alle prese con il tentativo di riportare in alto la propria vita: ossessionato dall’idea di ottenere il titolo di eroe, mentre combatte nella guerra di Troia, incarna disperatamente ciò che non è, desideroso di gloria, ma alla fine schiacciato dalla sua distorta percezione di virilità e successo. Come può diventare un eroe, mancando a lui tutte le virtù classiche delle figure omeriche?

A scoprirlo, insieme all’attore, sarà il pubblico, che diventerà protagonista intervenendo alla fine. La mise en espace de La Piccionaia sarà anche a Teatri Riflessi il 19 luglio a Zafferana Etnea (Catania).

