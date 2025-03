Teatro, Schio Tempo Presente si conclude con un racconto di carcere e speranza a cura di Mauro Pescio

Schio Tempo Presente, la rassegna di spettacoli al Teatro Civico dedicata al contemporaneo e alle tematiche sociali, si conclude con una storia vera. Una storia di crimini, di fallimenti e di giustizia riparativa. Il terzo appuntamento, realizzato dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, è venerdì 21 marzo ore 21 con l’attore Mauro Pescio in “Non è la storia di un eroe”, monologo tratto dal podcast “Io ero il Milanese” di RaiPlaySound.

Lo spettacolo racconta di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con cui la sfortuna si è accanita. Un uomo che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo si è rialzato. Lorenzo S. è entrato in carcere la prima volta a pochi mesi, per trovare suo padre. Dopo una vita di scorribande e rapine, nel luglio del 2017 esce dal carcere come un uomo nuovo di 40 anni, trasformato in una risorsa per la società. È la storia di come non debba mai venire meno la speranza, la fiducia e soprattutto di come si debba sempre offrire un’altra possibilità.

Nato come un podcast intitolato “Io ero il Milanese” di RaiPlay Sound, il racconto scritto da Mauro Pescio è diventato un vero e proprio caso nel 2022, sfiorando i 3 milioni di ascolti. Al Pod 2023 (Italian Podcast Awards) si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Documentario”. Ora la storia di Lorenzo S. può e deve essere conosciuta dal vivo. Lo spazio teatrale è, per antonomasia, lo spazio della rivoluzione, adatto quindi a dare voce alla rivoluzione personale di Lorenzo e alla sua storia difficile, dura, ma anche piena di speranza.

Prima dello spettacolo, è possibile incontrare l’attore in Sala Calendoli (ridotto del Teatro Civico) alle ore 18.30. L’incontro sarà condotto da Piera Guiotto, laurerata in Giurisprudenza e funzionario addetto all’Ufficio per il Processo, nell’ambito di Campus Tè, il percorso di accompagnamento alla visione degli spettacoli della stagione realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Ponte di Schio. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Mauro Pescio è attore e autore, ha 49 anni abbastanza spremuti. Nel 1998 si forma alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Lavora come attore per il teatro, il cinema e la televisione. Dal 2012 al 2022 è autore di Matteo Caccia per le trasmissioni “Voi siete qui” (Radio24), “Una vita” e “Pascal” (Rai Radio2), “Matteo Caccia racconta” (Radio24). A Rai Radio3 collabora alle trasmissioni “Tresoldi”, “Ad alta voce”, “Tutta l’umanità ne parla”. Per Chora Media ha scritto, insieme a Giovanni Bianconi, il podcast “Un uomo chiamato Diabolik”; per Audible il podcast “La cattura”; per Rai Radio 3 il podcast “Genova per tutti”.