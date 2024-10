Champions: l’Inter passa in Svizzera grazie a Thuram, solo un pari per l’Atalanta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il mercoledì di Super Champions regala una vittoria e un pareggio amaro alle due squadre italiane impegnate per il terzo turno della rinnovata Coppa Campioni. A Berna, l’Inter soffre contro il modesto Young Boys. Arnautovic sbaglia un calcio di rigore, poi ci pensa Thuram: entra e segna al 93′. Simone Inzaghi rivoluziona la squadra, gli svizzeri colpiscono un palo e nel finale la risolve l’attaccante francese su assist del solito ottimo Dimarco. Bergamo: Atalanta, un assedio senza gol. Il muro del Celtic Glasgow tiene e gli scozzesi strappano lo 0-0. La compagine di Gasperini gioca bene il primo tempo, poi cala nel secondo rec, però, recrimina per l’occasione persa.

Young Boys-Inter 0-1. I campioni d’Italia non brillano in terra elvetica, ma, alla fine centrano l’obiettivo: tornare a casa con i tre punti in tasca. D’altronde, se ti puoi permettere di far entrare dalla panchina un bomber come Marcus Thuram, riesci a vincere anche quando giochi male. Pertanto, dopo il derby perso contro il Milan, pokerissimo di vittorie per i meneghini tra Champions e campionato. Il campo in erba sintetica e la grande energia dei padroni di casa, hanno messo in difficoltà la corazzata nerazzurra. Alla fine, l’acuto del transalpino ha stappato la partita e adesso l’Inter con 7 punti e il settimo posto nella super classifica, è in zona passaggio diretto agli ottavi di finale.

Atalanta-Celtc 0-0. Come contro l’Arsenal, tanti rimpianti per la compagine del Gasp che comanda la sfida con gli scozzesi per 90 minuti più recupero. Uniche note liete: gli orobici restano imbattuti e per il secondo match di fila non subiscono gol. Al Gewiss Stadium durante i primi 45 minuti di gioco, lo scatenato Pasalic si rende pericoloso più volte con i suoi inserimenti. Sfortunatamente per la Dea, nelle due occasioni da gol più nitide, prima viene fermato dalla traversa, poi da una grande parata del portiere danese Kasper Schmeichel, figlio d’arte; figlio del grande Peter. I bergamaschi salgono a 5 punti in classifica. A oggi, l’Atalanta è 17° e andrebbe agli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale.