Bce, Lagarde: “Dazi, rallenta l’economia”. Trump chiede le dimissioni di Lisa Cook dalla Fed

Il presidente degli USA Donald Trump torna ad attaccare il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell: “Qualcuno potrebbe dirgli che sta facendo del male all’industria immobiliare? Le persone non possono permettersi un mutuo a causa sua”.

Il tycoon ha poi chiesto le dimissioni di Lisa Cook dalla Fed. “Lisa Cook deve andarsene, subito” ha scritto su Truth il presidente americano, facendo riferimento al membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve. Il post di Trump arriva dopo che il direttore della Federal Housing Finance Agency avrebbe chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di indagare su Cook in merito a una presunta frode relativa ai mutui.

Intanto da Ginevra la presidente della Bce, Christine Lagarde, sottolinea che, a causa dei dazi di Trump, l’export verso gli Usa si sta allentando: l’economia dell’area euro, dopo la crescita robusta del primo trimestre 2025, presentava già segnali di rallentamento nel secondo destinati a consolidarsi ulteriormente. Le aliquote tariffarie concordate con gli Usa, sottolinea Lagarde, sono “in qualche misura più alte” rispetto a quanto stimato dalla Bce di giugno, e andranno “messe in conto nelle nuove proiezioni di settembre che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi”.