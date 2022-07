Prende il via oggi, 25 luglio, la presentazione delle domande per ottenere il bonus psicologo. La platea dei beneficiari è piuttosto ampia e variegata, con le graduatorie che saranno stilate in base all'Isee. Con Isee inferiore a 15mila euro l'importo del bonus è di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è di 400 euro.Tra 30mila e 50mila euro di isee, scende a 200 euro. Una volta presentate le domande l'Inps – che le ha in carico – in caso di esito positivo fornirà un codice univoco da usare entro 180 giorni nello studio del professionista scelto dal beneficiario.



“Finalmente”, ha commentato su Twitter nei giorni scorsi il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi, tra i promotori del bonus psicologo. “Se sarà di sollievo, anche parziale, a chi ha sofferto di più in questi anni, forse avremo fatto metà del nostro dovere” ha scritto.



Troppo presto per dire se l'incentivo sarà utile o se si dimostrerà un flop. Intanto però il Codacons ha già bocciato la misura definendola “inutile e inadeguata”, contestando come insufficienti i 10 milioni di fondi a disposizione e giudicando troppo elevato l'Isee massimo di chi può presentare la richiesta. “Solo 16 mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico” è la previsione dell'associazione dei consumatori che vorrebbe vederci chiaro. Le domande potranno essere presentate entro il 24 ottobre. Dopo quella data si tireranno le somme.