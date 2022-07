Traffico in tilt intorno per un incidente a tre auto in via Maestri del Lavoro. Due i feriti

Mattinata difficile per chi si sta muovendo verso il posto di lavoro intorno a Schio, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 7 di lunedì su una tra le vie di comunicazione più “battute” tra zona industriale, vale a dire via Maestri del Lavoro, a sud del centro della città più popolosa dell’Altovicentino.

Il tutto a causa dello scontro frontale tra due automobili poi carambolate in mezzo alla carreggiata, con un bilancio di due feriti: un primo in maniera lieve mentre il conducente di una delle due vetture è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Santorso con un codice giallo di media gravità.

La richiesta di aiuto al Suem 118 è scattata alle 7.10 di oggi, con intervento anche dei vigili del fuoco del distaccamento del 115 scledense vista le necessità di mettere in sicurezza al più presto il tratto di strada scenario dello scontro, che ha visto un terzo veicolo coinvolto seppure di striscio. Pesanti le ripercussioni sul traffico anche in direzione di Giavenale e Marano Vicentino, fino alle 9 di stamattina, con lacircolazione stradale da e verso la zona industriale congestionata per la parziale chiusura di via Maestri del Lavoro.

Sul posto anche il personale della polizia locale “Alto Vicentino” per il rilievi sull’incidente e per regolare l’intenso flusso di auto e mezzi pesanti. Ad avere la peggio nello scontro – pur senza incorrere in lesioni gravi secondo le prime informazioni dal luogo dell’incidente – è stato un uomo alla guida di una Ford Fiesta di colore scuro. Solo qualche contusione e graffi superficiali per chi stava al volante invece della Volkswagen Golf, medicato sul posto e che potrebbe recarsi in ospedale solo per accertamenti.