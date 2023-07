Caro carburante, Assoutenti: benzina verde sopra i 2,5 euro al litro in autostrada

Su alcunei listini dellahanno già sfondato quotaA rivelarlo èche pubblica la mappa del caro-carburante in Italia.

In base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, la benzina, sulla A4 Venezia-Trieste, ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro. Sulla A21 Torino-Piacenza, un litro di benzina viene venduto a 2,549 euro, 2,334 il gasolio. Sopra la soglia dei 2,5 euro anche la A14 Bologna-Bari-Taranto, con 2,529 euro.

Non sono da meno i listini della rete urbana ed extraurbana di numerose regioni: sulla via Provinciale di Arpaise (Bn) un litro di benzina servita costa 2,552 euro, il gasolio addirittura 2,619 euro. In Calabria a Serra San Bruno (Vv) benzina a 2,499 euro, diesel 2,359 euro. A Lucca 2,487 euro al litro la verde, 2,554 euro il gasolio

I rincari esorbitanti arrivano a pochi giorni dal via della nuova cartellonistica che i distributori dovranno esibire. Da martedì sarà obbligatorio mettere in evidenza non solo i prezzi correnti ma quelli medi nella regione, consentendo così ai viaggiatori di compiere scelte più consapevoli. Una misura voluta dal governo nel decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata dagli addetti del settore che per osteggiarla si erano appellati al Tar che però ha respinto la richiesta di sospensiva urgente, dando così il via libera all’esposizione del doppio prezzo.

“In soli due mesi, da maggio ad oggi, la benzina ha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6%” denuncia il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi che evidenzia come “un pieno di benzina, al distributore più caro rilevato dalla nostra indagine, arrivi a costare 127 euro”. E’ per questo che si appella al governo affinché ricorra “a Mister Prezzi e alla Commissione di allerta rapida per monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi di benzina e gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall’estrazione alla vendita presso i distributori”.