65enne esce di strada con l’auto: aveva abusato di psicofarmaci ed era ubriaco

Quando è uscito di strada con la sua auto aveva in corpo un mix di psicofarmaci e alcol, entrambi in quantità “fuori norma”. Per questo un 65enne di Romano d’Ezzelino è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e assunzione di sostanze psicotrope.

I fatti risalgono al 16 giugno, ma la denuncia è scattata solo il 26 luglio scorso, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Bassano del Grappa gli hanno notificato la denuncia. Quella sera di giugno l’uomo aveva perso il controllo della sua Fiat 600 all’altezza di una rotatoria lungo la Sp248 a Mussolente: il 65enne aveva riportato delle ferite ma per fortuna non erano rimaste coinvolte altre persone. L’uomo era stato portato in ospedale a Bassano e, date le condizioni psicofisiche in cui l’uomo versava, i carabinieri avevano anche proceduto a confiscargli il veicolo.

Le analisi forensi a cui era stato sottoposto – eseguite dall’unità operativa complessa di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, avevano poi appurato che l’uomo non solo stava guidando sotto l’effetto dell’alcol (con più di 1,5 grammi di alcol per litro) maera risultato pure positivo, fuori dal range terapeutico, alle benzodiazepine, antidepressivi per i quali è vietata la contemporanea assunzione di alcol. Ed è scattata così la denuncia.