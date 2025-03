Francia, Dominique Pelicot denunciato dalla figlia per stupro. “È pericoloso”

Ancora guai per Dominique Pelicot. L’uomo, dopo la condanna a 20 anni per gli stupri aggravati contro l’ex moglie Gisèle, è stato denunciato dalla figlia Caroline Darian per strupro. La donna già durante il processo riguardante la madre aveva detto di sospettare che violenze simili fossero state riservate anche a lei. E ora ha ufficialmente denunciato il padre. Caroline Darian sostiene di essere stata sedata e abusata sessualmente per un periodo potenziale di dieci anni, dal 2010 al 2020.

A parlare del caso sono i media francesi. Dall’Oltralpe viene precisato che, nella denuncia, presentata dall’avvocato al tribunale di Versailles, la 46enne ha accusato il padre di “stupro e tentato stupro, aggressione sessuale” e di averle “somministrato sostanze” stordenti. Durante l’istruttoria per le violenze sulla madre, erano emersi a più riprese immagini e registrazioni nelle quali Dominique Pelicot inviava immagini di sua figlia senza veli ad anonimi interlocutori su Internet. Nel corso del processo, però, Pelicot aveva negato con forza di aver sedato la figlia.

Ma le accuse sono pesanti. “Dovrebbe morire in prigione. È un uomo pericoloso” aveva detto Caroline Darian in un’intervista poco dopo la condanna del padre per gli abusi sulla madre. Nell’intervista la donna aveva raccontato il modo in cui aveva saputo degli abusi di “uno dei peggiori predatori sessuali degli ultimi 20 o 30 anni” e il calvario della madre. Dalle sue parole era anche già emerso il timore di esserne stata vittima lei stessa. L’uomo infatti è stato condannato anche per aver scattato immagini indecenti della figlia oggi 45enne: nel suo computer sono state trovate delle foto dal titolo “mia figlia nuda” in cui la donna sembra essere stata drogata.