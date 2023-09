Caro voli, più poteri all’Antitrust. Sindacati: “Governo non coraggioso”

La norma sul caro voli è stata modificata dal governo, che in un emendamento al dl asset ha eliminato il tetto ai prezzi; per limitare l’utilizzo degli algoritmi vengono invece conferiti all’Antitrust poteri di verifica dell’eventuale iniquità del prezzo in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza. Gli indizi di cui l’Authority può tenere conto sono ad esempio le condotte praticate sulle rotte per le isole, il periodo di picco di domanda stagionale e i prezzi superiori del 200% della tariffa media del volo.

Secondo i sindacati questo è un passo indietro del governo rispetto ai tetti massimi per le tariffe aeree perché riteniamo che, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti da e per le isole, fosse un aspetto fondamentale per evitare quella speculazione che viene fatta dai vettori in maniera spropositata. Il 7 settembre scorso, si ricorda che Ryanair aveva annunciato il taglio di diverse rotte per la Sardegna.