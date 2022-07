Confcommercio, vacanze col segno meno per 27 milioni di italiani: si riducono durata e spesa

Secondo un'indagine dicon Swg, quest'anno(come nel 2019), ma già lea causa dell'aumento dei contagi di coronavirus: a fare le valigie sono state 12,3 milioni di persone rispetto alle previste 16,8 milioni.

Su agosto e settembre incidono sia la percezione di instabilità politica del Paese sia i rincari. I viaggi di 7 giorni o più si riducono di 3 milioni mentre aumentano quelli di durata media (3-6 giorni), soprattutto i mini break.

Si riduce, di conseguenza, il budget che, per le vacanze di media durata passa dai 541 euro previsti a giugno a circa 475, e da 1.252 a 1.117 euro per i viaggi più lunghi. Nel complesso – secondo l'analisi – il numero delle partenze nel trimestre preso in considerazione scende dai 52,3 milioni previsti un mese fa a 48,6 milioni stimati a oggi. In sintesi, si parte per meno giorni e si spende meno.

Per quanto riguarda le destinazioni, che sono nazionali nell'88% dei casi, il mare è sempre in testa con il 44% delle preferenze. Segue la montagna al 15%, dato in linea con lo storico di questa tipologia. Raggiungono invece quota 21% le vacanze nelle città – specialmente quelle d'arte – e nei piccoli borghi.



Per chi viaggia in Italia, la Puglia resta la meta più gettonata, davanti a Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Liguria. La Sardegna scende in un mese dalla quarta alla settima posizione. Pressoché immutata la classifica delle mete estere, con la Grecia in vetta seguita da Spagna, Francia e Croazia.