La violenza di genere si combatte insieme: torna il triangolare di calcio promosso dalle Amiche di Anna

Torna sabato 7 Giugno con inizio alle ore 13.30, quest’anno alla cittadella dello sport, la seconda edizione di Uniti contrastiamo la violenza, l’iniziativa che farà scendere in campo quest’anno cinque squadre (sia femminili che maschili): il Vicenza Calcio Femminile Prima Squadra e U19, del PGS Concordia Calcio Schio Femminile U19 e del Calcio Thiene 1908 Prima Squadra e Categoria Giovanissimi.

La manifestazione è proposta dall’associazione Le Amiche di Anna in collaborazione con la società Calcio Thiene 1908 e il patrocinio dell’assessorato alla Parità di Genere del Comune di Thiene.

L’iniziativa mette insieme squadre maschili e squadre femminili proprio con l’obiettive di tracciare una via d’uscita al grave fenomeno della violenza di genere e dei femminicidi (l’associazione Le amiche di nasce infatti all’indomati dell’omicidio, da parte del marito, di Anna Maria Beretta a Marano Vicentino): “Continuiamo il nostro impegno di sensibilizzazione della cittadinanza su un fenomeno purtroppo sempre di grande attualità – spiega la presidente dell’associazione Le Amiche di Anna, Giovanna Davò -. Il cui ricavato verranno finanziati progetti rivolti agli istituti scolastici di informazione e prevenzione della violenza e di contrasto agli stereotipi di genere. Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere i giovani. Saranno loro sia i protagonisti che si confronteranno in gioco, visto che a scendere in campo nella prima parte del pomeriggio in un interessante triangolare saranno squadre di giovanissimi e di under 19, sia i destinatari dei progetti che sono rivolti alle scuole. Sempre, comunque, assieme agli adulti. Ringrazio tutte le realtà sportive che hanno collaborato con noi e che, assieme all’amministrazione comunale, rendono possibile questa bella manifestazione”.

L’ingresso è gratuito. Saranno proposte in vendita t-shirt dedicate all’evento con il cui ricavato saranno finanziati i progetti. La partita finale vedrà la prima squadra del Vicenza Calcio Femminile (che milita in serie C) competere contro la prima squadra del Calcio Thiene 1908, che quest’anno ha giocato in promozione e la cui società è da tempo impegnata nella promozione del rispetto e delle . Super ospite dell’evento è Daniele Orsato. Interverranno ex giocatori e dirigenti del Lanerossi Vicenza.

La presentazione della manifestazione è affidata a Elena Frigo.

“Ringrazio Le Amiche di Anna – è il commento dell’assessora Anna Maria Savio – per l’impegno profuso dalle volontarie e per la sinergia importante avviata con l’amministrazione comunale che continua con convinzione di anno in anno. È essenziale dialogare con i ragazzi e creare interventi mirati con studenti e studentesse, mantenendo una rete solida e continuativa al fine di contrastare la violenza di genere nelle sue diverse forme, promuovere salute e benessere e creare un percorso significativo di consapevolezza sin da giovani. La fascia giovanile merita un’attenzione particolare e va coinvolta e resa protagonista attiva di un cambio di mentalità sempre più necessario e di stringente attualità”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.