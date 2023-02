Istat, a gennaio rallenta l’inflazione. Cambia il paniere dei prezzi per il calcolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rallenta l’inflazione a gennaio anche se l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra infatti un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua dal +11,6% del mese precedente. L’aumento su base mensile dell’indice generale si deve prevalentemente ai prezzi dei servizi per l’abitazione, degli alimentari lavorati, dei beni durevoli e non durevoli, degli energetici non regolamentati, che comprendono i carburanti.

“Il rallentamento – spiega l’Istat – è in primo luogo dovuto dall’inversione di tendenza dei beni energetici regolamentati, -10,9% su base annua. Rallentano su base annua anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nel complesso, sempre su base annua, a gennaio i prezzi dei beni evidenziano un profilo in rallentamento mentre quello relativo ai servizi evidenzia un lieve incremento: si ridimensiona, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni.

Cambia il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell’inflazione. Quest’anno entrano tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, anche la visita medica sportiva (libero professionista) che si aggiunge agli altri servizi medici specialistici a pagamento intero in relazione al crescente interesse per la pratica sportiva e alle normative vigenti inerenti la certificazione medica per attività sportive anche non agonistiche; la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico.