Fiamme Gialle tra i banchi del mercato del lunedì: sequestrati 1.500 articoli di bigiotteria

Stanno diventando una presenza fissa i finanzieri delle Fiamme Gialle ai mercati settimanali dell’Altovicentino, impegnati in controlli sistematici per verificare la regolarità di alcune merci poste in vendita dai commercianti ambulanti. Dopo la visita a Schio dei primi di gennaio stavolta è toccato a Thiene l’altro ieri, anche in questo caso ponendo l’attenzione su uno stand che esponeva prodotti di bigiotteria e per la persona.

All’esito della verifica, lunedì mattina i militari della tenenza di Thiene hanno tolto dalla disponibilità di tre commercianti e sequestrato quasi 1.500 articoli tra orecchini, bracciali, collane, fermacapelli e altri oggetti, per un valore complessivo di circa 4 mila euro.

Questo in ragione del fatto che i prodotti esposti erano potenzialmente pericolosi in quanto sprovvisti delle informazioni relative a componenti, eventuali allergeni, dati del produttore oppure dell’importatore, nonché all’origine di produzione. Tutte informazioni necessarie in rispetto delle norme sulla tutela dei consumatori e che contengono anche l’obbligo di legge di essere trascritti in lingua italiana ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

Il sequestro della merce è stato eseguito nei confronti di tre ditte individuali riconducibili a un soggetto italiano e a due di origine pakistana. A ciascuno è stata comminata dai membri della Guardia di Finanza di Thiene una sanzione da 1.032 euro. Inoltre, nello stesso giorno e nel corso delle operazioni di controllo è emerso che un’attività condotta da un esercente di origini asiatiche era sprovvista di misuratore fiscale e, in altri due “banchi vendita”, è stata constatata l’omessa memorizzazione elettronica dei corrispettivi incassati. In base ai verbali di constatazione inviati all’Agenzia delle Entrate competente verrà qui determinato l’importo dalla multa da corrispondere.

Informato sull’intervento della Guardia di Finanza, il sindaco thienese Giampi Michelusi si è espresso a stretto giro di notizia. “La tutela della legalità a Thiene si intensifica con un altro significativo intervento – scrive il primo cittadino – grazie all’attività svolta dagli uomini delle Fiamme Gialle al mercato settimanale del lunedì, appuntamento importante e tradizionale per il commercio cittadino. I controlli eseguiti assicurano la regolarità della merce in vendita a garanzia del consumatore. Ringrazio il Comandante e il personale della Tenenza di Thiene, per la professionalità e per l’attenzione costante al nostro territorio, frutto di una preziosa sinergia che in questi ultimi tempi è venuta intensificandosi, con grande beneficio della collettività”.