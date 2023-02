Luce e gas, bollette più leggere nei prossimi mesi. Nomisma Energia: Giù fino a 600 euro

Sospiro di sollievo per famiglie e imprese italiane. Stando alle ultime stime, se il prezzo del gas si manterrà sotto i 50 euro a megawattora, nei prossimi mesi le bollette torneranno a essere più leggere. Il minor costo stimato su base annua, per una famiglia tipo, potrebbe sfiorare un risparmio di circa 600 euro: 234 euro per il gas, 363 euro per la luce. Con prezzi che tornano ai livelli di fine 2021, ancora comunque su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti. E la discesa del gas, come accade di consueto, spinge al ribasso il prezzo dell’elettricità in tutta Europa e quindi anche in Italia.

“Forse abbiamo esagerato col panico lo scorso autunno, ma quel che conta sono i prezzi ora in forte calo“, ha detto il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, spiegando che si tratta “del minimo dal dicembre del 2021, inferiore di sei volte al picco dello scorso fine agosto a oltre 300 euro”. Le bollette del gas verranno decise a inizio marzo da Arera ma – ha confermato Tabarelli – con questi prezzi internazionali possiamo stimare un calo del 17% a 0,83 euro per metro cubo, livello che non si vedeva dall’estate del 2021″, sottolinea Tabarelli. Il prossimo aggiornamento dei listini di Arera è previsto per il primo di aprile.

Per quanto riguarda l’elettricità, ha spiegato il presidente di Nomisma Energia, con questi prezzi “possiamo sperare in una flessione del 25% a 40 centesimi per chilowattora, con un risparmio su base annua per una famiglia tipo che consuma 2700 chilowattora anno, di 363 euro”. Si tratta quindi di “ottime notizie” per l’Italia, visto che è il “Paese più esposto, con il suo gigantesco debito, all’aumento del costo dei tassi di interesse”. Senza considerare che, ha concluso Tabarelli, queste sono “ottime notizie” anche per i “mutui e per i salari” degli italiani. Attenzione però – è l’avvertimento che lancia Nomisma Energia – è “ancora troppo presto per dichiarare finita la crisi“.