Manovra, Giorgetti annuncia tagli, ma assicura: “Non ci saranno più tasse”

. Tra le varie proposte che porterà in Parlamento ce ne sono alcune dedicate alle famiglie. Spese che meritano maggiore attenzione secondo il titolare dell’Economia perché “quello da cui bisogna partire è che chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore. Spero che martedì un segnale in questa direzione riusciremo a darlo”, ha detto alla festa de ‘Il Foglio’.

Giorgetti sul debito pubblico: “è un peso per tutti gli italiani”. Ma il ministro punta proprio sulla resilienza degli italiani che, dice: ” avranno tanti difetti ma hanno una capacità di soluzione, di intrapresa, unica al mondo. E quindi questa capacità, come la chiamano ora, resilienza, anche in tempi complicati ci fa inevitabilmente essere ottimisti, soprattutto chi ci guarda da fuori vede un`Italia seria, credibile e quindi con grandissime potenzialità. Ovviamente ci sono anche dei fattori negativi e naturalmente il contesto internazionale non ci aiuta. Questo vale per noi, ma vale per tutti” e particolarmente “per un paese con l`Italia che è un paese esportatore”.

Giorgetti avverte:”Tagli all’orizzonte”. “Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile”, dopodiché ha sottolineato il ministro, “se non presenteranno proposte al ministro dell’Economia toccherà fare la parte del cattivo e provvederà lui”.

Antonio Tajani: “No a nuove tasse con Forza Italia”. “Con noi di Forza Italia al governo, sarebbe impossibile aumentare la pressione fiscale”. Per Tajani accatastare gli immobili fantasma, significa lotta all’evasione fiscale, “perché non è giusto che chi ha una casa di proprietà paghi l’Imu e chi ce l’ha, ma non è accatastata, non lo paghi. Quindi pagare tutti per pagare meno. Quindi è un’operazione di recupero del dovuto in base alla legge, come è giusto. Sì fanno dei lavori di ristrutturazione che cambiano la valutazione di un immobile, il volume? È doveroso informare il catasto e quindi si paga più Imu perché cambia il livello del dell’immobile. Ma nessuna nuova tassa sulla casa, perché noi siamo assolutamente contrari”.

Anche Giorgetti conferma che nella prossima manovra ci saranno meno tasse: “lo stiamo facendo, non lo stiamo promettendo. Basti vedere quello che abbiamo fatto nella scorsa legge di bilancio. Il taglio del cuneo che tutti giudicavano impossibile o provvisorio diventerà strutturale, rispondiamo con i fatti a una narrativa che racconta il contrario”, ha concluso Giorgetti.