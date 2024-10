Lei cade e muore, lui tenta di assisterla ma è grave: dramma per una coppia di anziani

I parenti, giunti in un secondo momento, ma anche i soccorritori sono rimasti sconvolti dalla scena che si sono trovati davanti questo giovedì dopo che sono riusciti ad accedere nei locali dell’appartamento di via IV Armata, a Bassano del Grappa: nel pavimento, stesi uno accanto all’altro, moglie e marito novantenni. Mentre per la donna si è subito capito che non c’era più nulla da fare, l’uomo pur sotto shock e fortemente disidratato, ha subito risposto ai segnali dei sanitari ed è stato quindi trasportato d’urgenza al San Bassiano.

L’allarme era scattato dopo che da parecchie ore i coniugi non avrebbe risposto alle ripetute chiamate dei parenti che si sono quindi convinti ad allertare le forze dell’ordine: sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del Suem oltre agli uomini della Polizia Locale, preziosi per salvare la vita all’anziano che, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di assistere la moglie per poi accasciarsi al suo fianco lasciandosi andare. Lei, Anna Ferracin, era già morta: ancora non sono state rese note le cause del decesso, anche se non è esclusa una pregressa patologia. E mentre il marito pare in lieve recupero, si attendono quindi le decisioni della magistratura su un eventuale esame autoptico: al momento, l’unica evidenza sarebbe quella dei tempi lunghi che l’anziana coppia avrebbe trascorso sul pavimento.

Le ferite riportate infatti, parlerebbero della possibilità di una situazione che si sarebbe protratta anche da più di due giorni, verosimilmente da martedì, quando Anna, probabilmente colta da malore, sarebbe caduta sotto gli occhi del marito. Il tentativo di prestarle aiuto e infine, forse travolto dalle emozioni, la perdita dei sensi e lo stato di semi incoscienza accanto alla compagna di vita. Fino all’arrivo dei soccorsi.