Occupazione: Italia fanalino di coda dell’Europa

Secondo Eurostat l’occupazione nel nostro Paese tra i 15 e i 64 anni è passata dal 58,2% al 60,1% a fronte di una media Ue che sale al 69,9%. Siamo stati superati anche dalla Grecia che negli ultimi anni occupava il fondo della classifica, oggi invece registra un balzo del tasso di occupazione di 3,5 punti raggiungendo così il 60,7%.

In Europa siamo il fanalino di coda sia per le donne sia per gli uomini: per le prime il tasso è al 51,1%, a quasi 14 punti di distanza della media Ue, basti pensare che la Grecia per le donne ha ingranato la marcia del sorpasso con tre punti in più, passando dal 48,2% al 51,2%. Per gli uomini l’Italia è al 69,2%, con 2,1 punti in più rispetto al 2021: la media Ue è al 74,8%. Resta lontanissima la Germania, che per le donne segna un aumento dal 72,2% al 73,5% e per gli uomini passa dal 79,3% all’80,9%.