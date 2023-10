Stop bonus trasporti, dotazioni esaurite. Al via il trimestre anti-inflazione

Il ministero del Lavoro sulla pagina web rende noto che non possono più essere effettuate richieste per il bonus trasporti. Era possibile da ieri chiedere il contributo fino a 60 euro per l'abbonamento al trasporto pubblico locale ma le dotazioni messe a disposizione sono già andate esaurite: “Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati in questo mese di ottobre, saranno resi disponibili per nuove domande dalle 8 del primo novembre . La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse”, si legge.