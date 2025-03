200 euro per ogni abbonamento annuale Svt: richieste entro agosto per il Bonus trasporti

Spostarsi nella provincia di Vicenza usufruendo del trasporto pubblico locale non è mai stato così conveniente e green. L’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale di Vicenza aderisce all’iniziativa della Regione del Veneto per incentivare l’uso di autobus e tram attraverso l’erogazione di un bonus di 200 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Il bando si inserisce tra i progetti finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico del territorio. È possibile richiedere il bonus fino al 31 agosto 2025.

Gli obiettivi sono chiari: promuovere la mobilità collettiva per ridurre le percorrenze con mezzi privati e contribuire così al miglioramento della qualità dell’aria. Ad illustrare il bando nella sede di Svt sono stati oggi il presidente della Provincia di Vicenza e presidente dell’Ente di Governo Andrea Nardin, il presidente di Svt Marco Sandonà, l’assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller e il consigliere provinciale con delega al Trasporto Marco Zocca.

I termini del bando prevedono che i cittadini vicentini possano richiedere un voucher di 200 euro applicabile all’acquisto di un abbonamento annuale (o di almeno 10 mesi) al trasporto pubblico locale, valido sia per le linee urbane che per quelle extraurbane che si integrano con l’urbano. L’abbonamento dovrà riguardare tratte con origine o destinazione Vicenza, comune capoluogo di provincia.

Un vantaggio per il singolo cittadino, che potrà acquistare ad un prezzo conveniente l’abbonamento, ma i cui effetti positivi saranno tangibili a livello ambientale in tutto il territorio.

“Questo bonus di 200 euro rappresenta un incentivo importante e un aiuto concreto che auspichiamo possa spingere molti nuovi utenti ad utilizzare il trasporto pubblico locale – sottolinea Andrea Nardin -. È ferma volontà dell’Amministrazione Provinciale, così come di Svt, fare tutto il possibile affinché questa opportunità sia colta dai cittadini per sperimentare il servizio di trasporto pubblico: pensiamo ai lavoratori, ma anche agli studenti universitari e in generale a tutti gli aventi diritto, che hanno così una vantaggiosa occasione per sperimentare una mobilità alternativa di spostamento a ridotto impatto ambientale”.

L’invito a cogliere questa opportunità viene anche dal presidente di Svt Marco Sandonà: “Mi auguro che questo incentivo, che è assai significativo sul piano economico, possa favorire un cambiamento che deve essere soprattutto culturale. Voglio sottolineare che con circa 3.500 corse quotidiane l’offerta del trasporto pubblico locale è capillare sul territorio e a questo riguardo vorrei fare un pubblico invito: suggeriamo e chiediamo ai vicentini che ogni giorno si spostano con il mezzo privato di consultare la funzione ‘Pianifica il tuo viaggio‘ sul sito di Svt o sulla app Svt Vicenza, che consente di scoprire in pochi secondi l’offerta del trasporto pubblico per il punto di partenza e arrivo di ciascuno, nelle fasce orarie di interesse. Sono certo che molti cittadini che fino a oggi si sono mossi autonomamente scopriranno che il trasporto pubblico può essere per loro una valida alternativa, più economica e senza lo stress del traffico e del cercare parcheggio, per non parlare naturalmente dei benefici sul piano della sostenibilità ambientale”.

I requisiti

Possono richiedere il bonus tutti i maggiorenni residenti nel vicentino proprietari di un’autovettura o motoveicolo e in possesso di patente di guida di categoria B o superiore. Il beneficiario del voucher può essere il richiedente stesso o un componente del suo stato di famiglia, sempre se maggiorenne e in possesso di patente di guida valida.

Una platea molto ampia di potenziali beneficiari, dunque, come sottolinea anche l’assessore alla mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller: “Si tratta di una opportunità davvero importante per la mobilità cittadina, in quanto va a beneficio non solo dei residenti, ma anche di chi pur vivendo in altri Comuni gravita per motivi lavorativi o di studio sul capoluogo”.

A sottolineare la validità dell’iniziativa è anche il consigliere provinciale con delega al Trasporto Marco Zocca. “Si tratta di un’ottima occasione per lasciare a casa la macchina e raggiungere il posto di lavoro oppure l’università utilizzando i mezzi pubblici, con un grande beneficio sul piano ambientale e su quello personale, grazie alla possibilità di spostarsi in modo più rilassato senza preoccuparsi di traffico e parcheggi”

Le domande

Le domande del Bonus possono essere presentate online sulla piattaforma regionale, già attiva dal 25 febbraio, fino alle ore 12 del 31 agosto 2025. Le richieste verranno accettate fino all’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 6,59 milioni di euro.

Per compilare la domanda si devono inserire alcuni dati essenziali, come il Comune di residenza, i dati del beneficiario e dell’abbonamento, e la stima dei chilometri percorsi giornalmente con il mezzo pubblico.

Una volta ottenuto il voucher, il richiedente potrà utilizzarlo entro il giorno 10 del mese successivo alla data di emissione per l’acquisto on-line tramite il portale abbonamenti di Svt. Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, si può visitare il sito ufficiale della Regione Veneto.