Vertice Onu Sistemi Alimentari in Etiopia, Meloni: “Da Italia know-how per attrarre investimenti”

Giorgia Meloni oggi è ad Addis Abeba per la visita ufficiale di due giorni in Etiopia, in occasione del terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari. L’Etiopia attualmente, è uno dei principali partner dell’Italia nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Obiettivo della visita adottare intese nel campo della cooperazione allo sviluppo, con un nuovo programma triennale per il periodo 2026-2028.

Meloni: “Da Italia know-how a disposizione dei nostri partner africani”. La premier sottolinea come nel settore agroalimentare l’Italia abbia saputo coniugare tradizione e innovazione. “Un patrimonio a disposizione dei nostri partner africani e, insieme a loro, abbiamo costruito partenariati pubblico-privati che attraggono investimenti e garantiscono risultati concreti”, ha dichiarato la presidente del Consiglio al vertice Onu sui sistemi alimentari di Addis Abeba co-ospitato da Etiopia e Italia. “Lo stiamo sperimentando con successo in Algeria – ha proseguito Meloni -, dove stiamo lavorando per bonificare oltre 36mila ettari di deserto per produrre fino a 45mila tonnellate di cereali e legumi, creando 6mila posti di lavoro e generando benefici per oltre 600mila persone”.

A proposito dell’accordo con Algeria, la premier lo definisce un “punto di riferimento per l’intera Africa”. ”Questa iniziativa -sottolinea la premier italiana-, è in corso anche in Senegal, Ghana e Congo e punta a coinvolgere presto anche la Costa d’Avorio e il Kenya. Il nostro progetto è operativo anche in Tunisia, dove stiamo rafforzando capacità e competenze per l’uso dell’acqua, una risorsa attorno alla quale si profila una crescente sfida geopolitica e di sovranità. Ma abbiamo scelto di applicare questa visione anche ad altri progetti, come quello sviluppato insieme al Global Gateway dell’Unione europea, che unisce risorse finanziarie europee e capitali privati per sostenere lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse nazioni africane.

Poi la Meloni cita la centralità della formazione tecnico-scientifica, dalle sementi alla distribuzione. “In questo contesto, pochi giorni fa abbiamo firmato un accordo per la creazione di un centro di formazione professionale agricola in Algeria, che fungerà da punto di riferimento per il Sahel e l’intera Africa”.

La visita in Etiopia, la seconda di Giorgia Meloni dopo quella di aprile 2023, è l’occasione per fare il punto con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali sulle relazioni bilaterali. I due faranno una breve tappa a Jimma, nella regione dell’Oromia, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione delle strutture storiche della città e del progetto di risanamento ambientale del Lago Boye.