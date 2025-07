Sei in attesa di una Gastroscopia o Colonscopia? Con Poliambulatori San Gaetano l’esame in pochi giorni

La sintomatologia e le lesioni che interessano il tratto digestivo tendono a peggiorare inesorabilmente con il passare del tempo. Trascurare un fastidio a stomaco o intestino potrebbe comportare poi la necessità di un trattamento più complicato.

Per questo Poliambulatori San Gaetano ha potenziato il reparto di Endoscopia Digestiva, così da poter offrire un servizio di gastroscopie e Colonscopie tutte le settimane, con una attesa media di 4-5 giorni lavorativi dal momento della prenotazione.

Quali sono i sintomi da non sottovalutare?

Spesso non consideriamo i piccoli segnali, come reflusso, bruciore di stomaco, gonfiore, difficoltà digestiva, diarrea ricorrente, perdita di peso senza spiegazioni o sangue nelle feci. Ma questi potrebbero essere la spia di qualcosa di più serio e quando finalmente ci rivolgiamo al medico potremmo ritrovarci a dover aspettare molte settimane per poter effettuare un esame diagnostico.

Perché aspettare può essere rischioso?

Ulcere, polipi o tumori intestinali possono evolvere silenziosamente, anche in lesioni molto gravi, rendendo più complesso l’intervento e peggiorando la prognosi. Soprattutto se si ha una familiarità per queste patologie, intervenire per tempo è fondamentale.

Perché scegliere Poliambulatori San Gaetano?

Oltre alle attese praticamente azzerate, sarai seguito da uno staff dedicato sia nella preparazione che il giorno dell’esame. Grazie alla tecnologia NBI possiamo rilevare lesioni anche piccolissime e con la sedazione cosciente non avvertirai alcun fastidio. Inoltre, i referti di eventuali biopsie sono pronti in tempi celeri, così da avere una diagnosi chiara e rapida. Infine, grazie alla convenzione con fondi sanitari integrativi e assicurativi, potresti eseguire l’esame gratis o con un piccolo scoperto.

Come prenotare una Colonscopia o Gastroscopia?

Puoi prenotare Gastroscopia e Colonscopia anche in pochi giorni contattando 0445.372205 o scrivendo a chirurgia@poliambulatorisangaetano.it