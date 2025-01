Dalla Fratelli Campagnolo duemila euro a figlio e una polizza vita per i dipendenti

Mille euro all’anno per ciascun figlio, erogato dalla nascita fino al compimento del secondo anno di età e una polizza vita a tutela dei lavoratori. E’ questo il forte impegno di welfare aziendale promosso dalla F.lli Campagnolo S.p.A, l’azienda di Romano d’Ezzelino con oltre settant’anni di esperienza nel settore tessile e dell’abbigliamento. Due nuove iniziative a favore del benessere dei collaboratori e delle loro famiglie, in linea con i valori aziendali di responsabilità sociale.

La prima iniziativa prevede un bonus economico destinato ai dipendenti che hanno avuto un figlio negli ultimi tre anni. Il bonus, che nasce sotto lo spirito del progetto “Li cresciamo insieme”, coinvolge anche chi ha avuto figli nel 2022 e nel 2023 e raggiunge attualmente 25 collaboratori. L’obiettivo è sostenere i genitori nei primi anni di vita dei bambini, promuovendo un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata.

L’azienda, va detto, non è nuovo ad iniziative che mettono al centro il valore del legame familiare e ha fatto del supporto alla comunità e della solidarietà reciproca uno dei suoi pilastri fondamentali. Diversi infatti sono gli interventi realizzati a sostegno delle nuove nascite: a livello comunale, l’azienda ha supportato il progetto “Nuovi Nati” del Comune di Bassano del Grappa, mentre a livello nazionale ha lanciato di recente il progetto “You and Melby”. Con questa nuova misura, l’azienda intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno verso i collaboratori e le loro famiglie.

Oltre al bonus nascita, l’azienda ha deciso di introdurre poi una polizza vita che tutela, anche in ambito privato, tutti i collaboratori. “La vita ha un valore prezioso e sicuramente non misurabile. Questa polizza, fortemente voluta, rappresenta un segno concreto di rispetto verso i nostri collaboratori e le persone loro care”, spiega Michela Campagnolo, amministratore delegato, insieme ai fratelli Fabio e Maria Pia.

Le due iniziative si inseriscono in un più ampio programma di welfare aziendale che ha come obiettivo quello di migliorare il benessere dei circa 600 dipendenti in forza alla società. “Mio padre ci ha insegnato a preoccuparci del benessere dei collaboratori non solo sul lavoro, ma anche oltre. Ogni giorno, i nostri dipendenti scelgono di venire a lavorare con noi, e questa scelta merita rispetto e tutela”, conclude Michela Campagnolo.

L’azienda

La F.lli Campagnolo dal 1948 produce abbigliamento sportivo, per il tempo libero, per bambino e homewear attraverso i brand CMP, Jeanne Baret, Melby, Maryplaid e FC F.lli Campagnolo. E’ una realtà italiana stabile e di successo, grazie a una forte presenza in Italia, Germania, Austria, Francia, Svizzera e Spagna, attraverso una rete consolidata di agenti e distributori e con una presenza capillare di negozi multibrand e monobrand. Sono oltre 70 i negozi di proprietà dell’azienda, suddivisi tra i vari brand, tra cui l’ultima apertura di un Factory Outlet di oltre mille metri quadri a Castelfranco Veneto (Treviso).